ترکیب قدرت نظامی و دیپلماسی هوشمند کلید پیروزی ایران در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدوی ظهر چهارشنبه در قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به درخواست آتش‌بس دشمنان پس از ۱۲ روز دفاع مقدس، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و عواملشان با سناریویی شکست‌خورده وارد میدان شدند و در نهایت با شکستی آشکار، ملتمسانه درخواست توقف جنگ دادند.

وی افزود: پیروزی ایران اسلامی در این نبرد، با ترکیبی از قدرت نظامی، دیپلماسی هوشمند و حمایت بی چشم‌داشت مردم به دست آمد و اثبات کرد که مقاومت در برابر زورگویی دشمنان نه تنها ممکن، بلکه با عزم ملی تحقق‌پذیر است.

سردار مهدوی با اشاره به نقش کلیدی وحدت میان مردم و مسئولان، بیان کرد: امیدآفرینی صرفاً با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور میدانی و همکاری همه‌جانبه است تا مسیر پیشرفت و مقاومت با قدرت ادامه یابد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم راه شهیدان، اظهار داشت: اقتدار امروز ایران مرهون ازخودگذشتگی ملت و رهبری حکیمانه است و دشمنان باید بدانند که هرگونه توطئه‌ای با شکست روبرو خواهد شد.