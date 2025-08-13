  1. استانها
ترکیب قدرت نظامی و دیپلماسی هوشمند کلید پیروزی ایران در برابر دشمنان

بیرجند- فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با توان رزمی، قدرت دیپلماسی و پشتوانه مردمی نشان داد که مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی برایش دشوار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدوی ظهر چهارشنبه در قرارگاه جهاد تبیین با اشاره به درخواست آتش‌بس دشمنان پس از ۱۲ روز دفاع مقدس، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و عواملشان با سناریویی شکست‌خورده وارد میدان شدند و در نهایت با شکستی آشکار، ملتمسانه درخواست توقف جنگ دادند.

وی افزود: پیروزی ایران اسلامی در این نبرد، با ترکیبی از قدرت نظامی، دیپلماسی هوشمند و حمایت بی چشم‌داشت مردم به دست آمد و اثبات کرد که مقاومت در برابر زورگویی دشمنان نه تنها ممکن، بلکه با عزم ملی تحقق‌پذیر است.

سردار مهدوی با اشاره به نقش کلیدی وحدت میان مردم و مسئولان، بیان کرد: امیدآفرینی صرفاً با شعار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور میدانی و همکاری همه‌جانبه است تا مسیر پیشرفت و مقاومت با قدرت ادامه یابد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم راه شهیدان، اظهار داشت: اقتدار امروز ایران مرهون ازخودگذشتگی ملت و رهبری حکیمانه است و دشمنان باید بدانند که هرگونه توطئه‌ای با شکست روبرو خواهد شد.

