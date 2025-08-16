حل مشکلات جامعه در گرو ترویج روحیه جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر شنبه در بازدید از مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، بیان کرد: اهداف پژوهشگران این مجموعه نمونه و الگویی موفق برای جوانان تازهکار است.
وی با اشاره به تمایز جهاد دانشگاهی از سایر مراکز علمی، گفت: وجه تمایز این نهاد، کلمه "جهاد" است که بیتردید در زمان تأسیس مدنظر بوده است.
سردار مهدوی ادامه داد: مأموریت جهاد دانشگاهی، گرهگشایی از مشکلات جامعه و رفع نیازهای مردم با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای علمی است.
وی نهادینهسازی روحیه جهادی را کلید حل تمامی مشکلات دانست و افزود: با ترویج این نگاه در بین جوانان و مردم، هیچ کاری ناتمام نمیماند و هیچ مشکل حلنشدنی در جامعه وجود نخواهد داشت.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر پیوند مسائل اجتماعی و امنیتی کشور گفت: دستیابی به امنیت پایدار مستلزم توجه به آسیبهای اجتماعی است و جهاد دانشگاهی میتواند در این زمینه نقش آفرین باشد.
وی با اشاره به طرحهای موفق بسیج سازندگی خراسان جنوبی در حوزههای آبرسانی، آبخیزداری و اشتغالزایی، اظهار داشت: با نگاه جهادی میتوان ظرفیت ادارات و نهادهای دولتی را برای رفع موانع مردم بسیج کرد.
سردار مهدوی با اشاره به پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این موفقیت را مرهون توانمندیها و تلاشهای جهادی جوانان دانست و افزود: این اقتدار موجب زمینگیر شدن رژیم صهیونیستی شد.
