آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ارشد دانشگاه معارف اسلامی از ۱۱شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی با تبریک به پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی اختصاصی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴ دانشگاه معارف اسلامی (ورودی مهرماه ۱۴۰۴)، اعلام کرد:

پذیرفته شدگان نهایی (برادران و خواهران) می‌بایست پس از آماده کردن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به سامانه ثبت نام غیرحضوری دانشگاه معارف اسلامی (گلستان) مراجعه و مدارک لازم را مطابق با فایل راهنما، بارگذاری و اطلاعات مورد نظر را تکمیل نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه و بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام غیرحضوری (گلستان)، در تاریخ مقرر، به منزله انصراف از شرکت در دوره تلقی گردیده و فرد بعدی جایگزین خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

پذیرفته شدگان لطفاً از مراجعه حضوری به دانشگاه اکیداً خودداری کنند در صورت هر گونه سوال یا درخواست در زمینه ثبت نام غیرحضوری با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۵۹۱ – ۰۲۵ (نائینی) یا ۳۲۱۱۰۲۲۴ – ۰۲۵( حسینعلی پور) تماس حاصل کنند. (توجه: دانشگاه از ۲ مرداد تا ۲ شهریور ۱۴۰۴ تعطیل است).

ثبت نام در این مرحله به صورت مشروط بوده و ثبت نام نهایی منوط به اعلام نظر نهایی گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و احراز سایر شرایط است.

پذیرفته شدگان، در صورت هرگونه سوال، ابهام یا درخواست در مورد ثبت نام و همچنین دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه معارف اسلامی می‌توانند با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۵۹۱ – ۰۲۵ نائینی (کارشناس آموزش)، تماس حاصل کنند

مدارک لازم جهت بارگذاری برای ثبت نام ورودی‌های کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴

واریز مبلغ ۱۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال به حساب دانشگاه معارف اسلامی و بارگذاری رسید پرداخت؛ قابل پرداخت از طریق سامانه یکپارچه پرداخت وجوه خدمات سایت دانشگاه معارف اسلامی.

تصویر اصل مدرک تحصیلی سطح دو یا کارشناسی + سطح ۱؛ در صورت آماده نبودن اصل مدارک تحصیلی، تصویر گواهی مبنی بر اتمام سطح دو یا کارشناسی + سطح ۱ همراه با معدل کل و تکمیل فرم تعهد مبنی بر ارائه اصل مدارک تحصیلی و بارگذاری آن، برای ثبت نام موقت، الزامی است. دریافت فرم تعهد تحویل مدرک.

تذکر ۱: پذیرفته شدگان می‌بایست حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ سطح دو (یا کارشناسی + سطح ۱) خود را به اتمام برسانند.

تذکر ۲: افرادی که هنوز سطح دو (یا کارشناسی + سطح ۱) خود را تکمیل نکرده‌اند، فرم تعهد مبنی بر ارائه اصل مدرک سطح دو را بارگذاری کنند.

تذکر ۳: خواهرانی که مدرک سطح ۱ ندارند علاوه بر مدرک کارشناسی می‌بایست گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه را بارگذاری کنند.

تصویر اصل گواهی مبنی بر اتمام پایه ده کتبی (مخصوص برادران و فقط برای رشته‌های مدرسی معارف اسلامی)؛

افرادی که پایه ده کتبی خود را به اتمام نرسانده‌اند، پنج ترم تحصیلی فرصت خواهند داشت.

دارندگان مدرک کارشناسی به علاوه سطح ۱، نیازی به ارائه مدرک پایه ده کتبی ندارند.

اسکن عکس (۴*۳) (رنگی، جدید با زمینه سفید)

تصویر تمام صفحات شناسنامه (وجود صفحه توضیحات الزامی است)

تصویر کارت ملی (پشت و رو)

تصویر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید (مخصوص برادران)

تصویر مدارک ایثارگری (مخصوص افرادی که از سهمیه استفاده کرده‌اند).

تعهد محضری مبنی بر تعهد تحصیل در دانشگاه معارف اسلامی

این تعهد نامه از هر دفتر خانه رسمی (قم و شهرستان) قابل قبول است. دریافت نمونه تعهد نامه:Word / PDF

تذکر: این تعهدنامه می‌بایست بر روی سربرگ دفترخانه‌های رسمی تایپ و مهر و امضا گردد.

تکمیل فرم توانمندی‌ها و بارگذاری آن در سامانه. دریافت فرم توانمندی‌ها.

تکمیل فرم خوابگاه (مخصوص خواهران غیر بومی که متقاضی خوابگاه می‌باشند). دریافت فرم خوابگاه.

تکمیل فرم تعهد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. دریافت فرم تعهد گزینش.

یک عدد سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال، برای تضمین تعهدات؛ سفته، پس از فارغ‌التحصیلی، به دانشجو برگردانده می‌شود. توجه: نیازی به بارگذاری سفته در سامانه نیست.

توجه: فرم‌های مربوط در مدارک را پس از پرینت و تکمیل، با رزولوشن dpi ۱۵۰، اسکن و سپس بارگذاری نمائید.

مدارکی که پذیرفته شدگان نهایی می‌بایست به صورت حضوری و پس از بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام غیرحضوری (گلستان) و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به کارشناس آموزش کارشناسی ارشد دانشگاه (نائینی) تحویل دهند:

الف) پرینت فرم نهایی ثبت نام غیرحضوری.

ب) اصل مدرک تحصیلی سطح دو حوزه علمیه یا کارشناسی به علاوه سطح ۱

ج) اصل گواهی مبنی بر اتمام پایه ده کتبی (مخصوص برادران و فقط برای رشته‌های مدرسی معارف اسلامی).

د) اصل تعهدنامه محضری.

ه) چهار قطعه عکس ۳*۲ و یک قطعه عکس ۴*۳ (جدید، رنگی، با زمینه سفید و پشت نویسی شده)

و) تحویل یک عدد سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال، برای تضمین تعهدات؛ سفته، پس از فارغ‌التحصیلی، به دانشجو برگردانده می‌شود.

تذکرات مهم

شروع کلاس‌ها، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ است و عدم حضور دانشجو در کلاس، غیبت محاسبه خواهد شد.

پذیرفته شدگانی که سطح دو (یا کارشناسی به علاوه سطح ۱) خود را نمی‌توانند تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به اتمام برسانند یا قصد انصراف دارند، با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۵۹۱-۰۲۵ (جناب آقای نائینی)، تماس حاصل نمایند و موضوع را اطلاع دهند تا افراد ذخیره (در صورت وجود)، جایگزین گردند؛ لازم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام غیرحضوری در تاریخ مقرر نیز به منزله انصراف بوده و هیچ اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

در صورتیکه مدرک سطح دو (یا کارشناسی به علاوه سطح ۱) فرد پذیرفته شده، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به اتمام نرسد و برای ثبت نام اقدام کند، مطابق با قوانین وزارت علوم با او برخورد خواهد شد (اخراج، جریمه و …).

در هر زمان مشخص شود داوطلب پذیرفته شده حقایق را کتمان نموده یا واجد یکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی نمی‌باشد، در هر مرحله (ثبت نام، شرکت در آزمون، پذیرش، حین تحصیل در دانشگاه و …) از ادامه کار محروم خواهد شد و مطابق قوانین جاری وزارت علوم با داوطلب برخورد خواهد شد.

تمام پذیرفته شدگان نهایی بعد از ثبت نام قطعی، می‌بایست در جلسه توجیهی، آموزشی و فرهنگی دانشجویان جدیدالورود (برادران و خواهران) شرکت نمایند؛ زمان و مکان این جلسه، متعاقباً اعلام خواهد شد. شرکت در این جلسه برای تمامی دانشجویان جدیدالورود الزامی می‌باشد.

دانشجویان جدیدالورود غیر بومی خواهر متقاضی خوابگاه، می‌بایست هنگام ثبت نام غیرحضوری، نسبت به تکمیل فرم مربوط به خوابگاه اقدام نمایند.

در صورت هر گونه سوال یا ابهام در زمینه خوابگاه یا فرم توانمندی‌های دانشجویان، با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۶۱۰- ۰۲۵ (امور دانشجویی و فرهنگی، دل افروز) تماس حاصل کنند.