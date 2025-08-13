  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

مهدکودک موکب علی بن موسی‌الرضا(ع)؛ پناه امن کودکان زائر اربعین

مهدکودک موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام در عمود ۷۰۷ مسیر نجف به کربلا، این روزها با فضایی شاد و معنوی، پذیرای فرزندان کودک و خردسال زائران حسینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدکودک موکب حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام در عمود ۷۰۷ مسیر نجف به کربلا، این روزها با فضایی شاد و معنوی، پذیرای فرزندان کودک و خردسال زائران حسینی است.

این مرکز با هدف ایجاد محیطی امن و آرام برای کودکان، زمینه حضور والدین در مراسم معنوی و زیارت را فراهم می‌کند.

در این مهدکودک، برنامه‌های متنوعی همچون قصه‌گویی مذهبی، آموزش شعر و سرودهای آئینی، نقاشی با موضوع اربعین و بازی‌های گروهی اجرا می‌شود.

مربیان آموزش‌دیده تلاش می‌کنند علاوه بر سرگرمی، مفاهیم اخلاقی و دینی متناسب با سن کودکان را نیز منتقل کنند.

همچنین بخش ویژه‌ای برای نگهداری نوزادان و خردسالان پیش‌بینی شده است که در آن خدماتی مانند تغذیه، استراحت و مراقبت بهداشتی ارائه می‌شود.

مهدکودک موکب با این خدمات، به یکی از بخش‌های پرطرفدار و پررفت‌وآمد در مسیر پیاده‌روی اربعین تبدیل شده است.

