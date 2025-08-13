به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مظاهری‌پور مسئول واحد بین‌الملل کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با تاکید بر رویکرد نوآورانه این کمیته در اربعین امسال، از اجرای برنامه‌های متنوعی همچون پرده‌خوانی سیار، گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با زائران خارجی و حضور فعال در موکب‌های بین‌المللی خبر داد.

وی با اشاره به تفاوت‌های برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته گفت: امسال در بخش بین‌الملل و فرهنگی (مادر و کودک)، شیوه‌ای جدید در پیش گرفتیم. در بخش بین‌الملل برخلاف سال‌های قبل که برنامه‌ها بیشتر در مکان‌های ثابت اجرا می‌شد، تصمیم گرفتیم برنامه‌ها را به‌صورت سفرنامه‌ای و سیار برگزار کنیم.

وی ادامه داد: ما به جای انتظار برای حضور زائران در محل اسکان مان، به ویژه در موکب‌های بین‌المللی و محل حضور اتباع خارجی، خودمان به سراغ آن‌ها رفتیم؛ این تعامل مستقیم باعث شد جمعیت بیشتری را ببینیم، ارتباطات انسانی عمیق‌تری برقرار کنیم و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

مظاهری‌پور با اشاره به استقبال گسترده زائران غیرایرانی از این رویکرد تصریح کرد: حضور ما در دل مسیر، از نجف تا کربلا، با برنامه‌هایی چون پرده‌خوانی، نشست‌های فرهنگی، مباحث اتحاد و مقاومت و مشاوره‌های فردی، باعث شد با مخاطبانی از ملیت‌های مختلف از جمله زائرانی از کانادا، عربستان، فلسطین، پاکستان، یمن و کشورهای آفریقایی دیدار داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در این بخش افزود: از جمله اقدامات ما، اجرای پرده‌خوانی در عمود ۱۲۲۲ در موکب مجمع جهانی شیعه‌شناسی بود. همچنین، پرده‌خوانی در نجف و مراسم بزرگداشت مریم ابوذهب در عمود ۱۷۲ را نیز برگزار کردیم. حضور در موکب اتحادیه آفریقا در عمود ۳۷۳ و برپایی نشست تخصصی در کربلا «سیدالاسعار» از دیگر برنامه‌های موکب بین‌الملل بود.

مظاهری پور خاطرنشان کرد: در برخی نقاط همچون انتهای جاده آسفالت کربلا و موکب لواءالخدمه نیز مبلغانی به‌صورت دائم مستقر بودند.

مسئول واحد بین‌الملل کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران ادامه داد: پرده‌خوانی و سخنرانی رئیس کمیته زنان ستاد اربعین در عمود ۱۰۸۰ از برنامه‌های شاخص ما بود. در عمود ۱۳۳۳ (موکب تبشیر الثقافیه) نیز سخنرانی و مشاوره انجام شد. همچنین، نمایشگاه سبک زندگی اربعینی را در ورودی دانشگاه اهل‌بیت (ع) برپا کردیم.

مظاهری پور یادآور شد: مصاحبه تلویزیونی در موکب نداءالاقصی با دو تن از همراهان، گفت‌وگو با بانوی طلبه از کومور و دیدار با مبلغ فرانسوی‌زبان در کاروان کومور نیز از جمله فعالیت‌های ما در حوزه بین‌الملل بود. در مجموع، تلاش کردیم با برقراری ارتباط چهره‌به‌چهره با زائرانی از کشورهای مختلف، فضای مؤثرتری برای تعامل فرهنگی و انتقال مفاهیم فراهم کنیم.

مسئول واحد بین‌الملل کمیته زنان ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: حضور مستقیم در مسیر و نزدیکی با جامعه هدف، موجب شد هم شناخت بهتری از نیازهای مخاطبان داشته باشیم و هم فضای مناسبی برای گفتمان فرهنگی و مذهبی ایجاد کنیم؛ رویکردی که قطعاً در سال‌های آینده نیز دنبال خواهد شد.