استقبال زائران اربعین از خدمات پردیس چند منظوره پایانه برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران که در گزارشی به تبیین اقدامات مدیریت شهری منطقه در ایام اربعین حسینی پرداخت و اظهار داشت: اعضای کاروان خدام الحسین (ع) در سه شیفت کاری مشغول خدمت رسانی به زائرین اربعین بوده و با فعالیت‌های مستمر شاهد جمع‌آوری ۵۰۰ تن پسماند هستیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر تجهیز تعداد ۱۷۰ نفر عوامل اجرایی و کارگری، ده‌ها دستگاه ماشین آلات مکانیزه سنگین و نیمه سنگین نیز برای بهبود در امر خدمت رسانی طی این ایام به کار گرفته شده است.

این مقام مسئول به تشریح فعالیت‌های اجتماعی محور مدیریت شهری در پایانه برکت پرداخت و بیان داشت: این موضوع با استقبال مطلوب زوار حسینی مواجه شده است.

محمدی از استقرار بخش پذیرایی، خدمات دهی غرفی نظیر یک جرعه آرامش (ماساژ درمانی) امداد خانه (خیاطی)، مهر پدری و مادری و بخش درمانی توأم با برپایی نماز جماعت، پخش نماهنگ و محل اسکان زوار به عنوان محورهای اصلی پردیس فرهنگی و خدماتی منطقه نام برد.

شهردار منطقه در پایان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های عوامل مدیریت شهری در مرز مهران مورد رضای آن امام همام و زائرین بارگاه ایشان قرار گرفته و توشه‌ای برای آخرت باشد.