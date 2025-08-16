خدمات هوایی ویژه هوافراجا به زائران اربعین در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلال منصوری نژاد، فرمانده هواپیمایی فراجا اظهار داشت: هوافراجا به عنوان یک مجموعه تخصصی پروازی در فرماندهی انتظامی کشور، با مجرب‌ترین نیروها از جمله کادر خلبانی، مهندسین پرواز و کارکنان بخش پشتیبانی پروازها در کنار مأموریت‌های ذاتی خود مفتخر به خدمت رسانی به زائران سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مراسم با شکوه اربعین نیز هستند.

فرمانده هواپیمایی فراجا افزود: با توجه به گستردگی مأموریت اربعین، برنامه ریزی در این زمینه از مدت‌ها قبل از آغاز مأموریت، در این هواپیمایی (به عنوان متولی حوزه هوایی قرارگاه اربعین حسینی) در بخش‌های پروازی و ستادی صورت گرفته و همکاران بنده پیش از آغاز این مراسم در سراسر کشور محیای انجام خدمت رسانی به زوار عزیز آقا اباعبدالله الحسین (ع) می‌شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هوافراجا در طول مدت مأموریت وظیفه پشتیبانی از پلیس‌های تخصصی من جمله: مرزبانی، پلیس راهور، انتظامی استان‌ها و همچنین همکاری با دستگاه‌های امدادی از جمله هلال احمر و اورژانس هوایی را عهده دار است.

وی اظهار داشت: در حوزه کنترل ترافیک با همکاری پلیس راهور امر مهم پایش هوایی محورهای مواصلاتی پر تردد در این ایام، جهت روان سازی ترافیک، رفع گره‌های ترافیکی، کنترل ترددها و … به وسیله بالگردهای مستقر در استان‌ها در حال انجام است که بحمدالله تا کنون مشکل خاصی را در این خصوص شاهد نبوده ایم و ترددها در مسیرهای رفت و برگشت به صورت روان در حال انجام است.

فرمانده هواپیمایی فراجا ادامه داد: در حوزه مرزی هم پایش هوایی مرزهای شرقی که مسیر ورود زائران از کشورهای همسایه شرقی است و نوار مرزی غرب کشور و گذرگاه‌های خروجی زائران به سمت عتبات عالیات به صورت منظم از ابتدای مأموریت با همکاری مرزبانی انتظامی کشور در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه و تمرچین در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مأموریت‌های مهم هوافراجا در این ایام، ترابری و جا به جایی سریع مصدومان و عزیزان هم وطنی است که به هر دلیل به امدادهای فوری هوایی جهت رسیدن به مراکز درمانی و بیمارستانی در استان‌های مرزی نیازمند هستند می‌باشد که این مهم توسط گروه پروازی بالگردی و بال ثابت هوافراجا صورت گرفته و تا پایان مأموریت اربعین و بازگشت آخرین زائر عزیز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

این مقام انتظامی در پایان افزود: بر خود لازم می دانم از همه همکارانم در هواپیمایی فراجا، خلبانان، مهندسین پرواز، تکنسین‌ها و … که با جان و دل به دور از خانواده به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی به زائران آستان حضرت سید الشهدا (ع) هستند قدردانی کنم، همچنین از محضر یکایک خانواده‌های محترم همکاران عزیزم که با تحمل دوری در این مأموریت عظیم سهیم هستند تشکر کنم.