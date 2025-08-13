به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تهران در نشست شورای معاونین اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران که با حضور یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و رؤسای مناطق برگزار شد، «پروژه مهر» را مهم‌ترین برنامه ملی آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی جدید دانست.

آذرکیش با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: پروژه مهر نمادی از هماهنگی، برنامه‌محوری و هم‌افزایی است. اجرای دقیق آن، ضامن ارتقای کیفیت و توسعه عدالت آموزشی خواهد بود و مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش را با نگاهی جامع دنبال می‌کند.

وی پنج سیاست اصلی پروژه مهر را «ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه عدالت آموزشی، مشارکت اجتماع‌محور، ارتقای ایمنی و سلامت، و توصیف شرایط دانش‌آموزان» برشمرد و افزود: این پنج سیاست، نقشه راه حوزه معاونت آموزش متوسطه است و همه فعالیت‌ها باید در راستای تحقق آن‌ها اجرا شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مهم‌ترین مأموریت مدیران و معاونین آموزشی مناطق را «هدایت همه فعالیت‌ها به سمت ارتقای کیفیت آموزش» دانست و تصریح کرد: مدیران باید خودشان مدرس و پیشرو طرح‌های تحولی باشند. تجربه نزدیک از تدریس در کلاس‌های پرجمعیت شهری و مدارس کم‌برخوردار روستایی، بهترین پشتوانه تصمیم‌گیری‌های دقیق و اثرگذار است.

آذرکیش در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مأموریت آموزش و پرورش را در چند واژه خلاصه کنیم، آن ارتقای کیفیت آموزشی و افتخار به آموزش است؛ و این همان هدفی است که پروژه مهر با جدیت دنبال می‌کند.