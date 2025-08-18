به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش، امروز در سی و هشتمین اجلاس رؤسای کشور با اشاره به رصد مستمر برنامه‌های این معاونت، اظهار کرد: با کمک وزارت کشور ۸۴۹ هنرستان جوار شناسایی شدند.

وی افزود: شبکه یادگیری معلمان تحت عنوان شمیم راه اندازی شده که ۲۵۴ هزار معلم در این طرح شرکت کرده‌اند.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: دسترسی برابر به معنای همبستگی ملی یعنی همه افراد از آموزش با کیفیت برخوردار شوند. در حوزه آموزش تحقق هدف ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و توسعه عدالت آموزشی مورد نظر قرار گرفته است.

آذرکیش در چند توصیه به رؤسای مناطق، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر وضعیت ثبت‌نام برای مهر، توسعه عدالت آموزشی و مشارکت جامعه در امور آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران باید حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت‌ها را داشته باشند. توسعه خلاقیت و کارآفرینی، کانون تربیت و پیشرفت محله و به هم آموزی اهمیت بسیاری دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: تحول در کانون کلاس درس و محیط، ارتقا توانمندی حرفه‌ای و تخصصی معلمان، سنجش و ارزشیابی روش‌های نوین تدریس مورد توجه است.