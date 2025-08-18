  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

۶۱۴ مرکز فنی و حرفه‌ای رایگان در اختیار مناطق آموزش و پرورش

۶۱۴ مرکز فنی و حرفه‌ای رایگان در اختیار مناطق آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ۶۱۴ مرکز فنی و حرفه‌ای رایگان در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آذرکیش، امروز در سی و هشتمین اجلاس رؤسای کشور با اشاره به رصد مستمر برنامه‌های این معاونت، اظهار کرد: با کمک وزارت کشور ۸۴۹ هنرستان جوار شناسایی شدند.

وی افزود: شبکه یادگیری معلمان تحت عنوان شمیم راه اندازی شده که ۲۵۴ هزار معلم در این طرح شرکت کرده‌اند.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: دسترسی برابر به معنای همبستگی ملی یعنی همه افراد از آموزش با کیفیت برخوردار شوند. در حوزه آموزش تحقق هدف ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و توسعه عدالت آموزشی مورد نظر قرار گرفته است.

آذرکیش در چند توصیه به رؤسای مناطق، خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر وضعیت ثبت‌نام برای مهر، توسعه عدالت آموزشی و مشارکت جامعه در امور آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران باید حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت‌ها را داشته باشند. توسعه خلاقیت و کارآفرینی، کانون تربیت و پیشرفت محله و به هم آموزی اهمیت بسیاری دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: تحول در کانون کلاس درس و محیط، ارتقا توانمندی حرفه‌ای و تخصصی معلمان، سنجش و ارزشیابی روش‌های نوین تدریس مورد توجه است.

کد خبر 6564102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها