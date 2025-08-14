آشنایی کودکان با مفاهیم قرآنی در خیمه قرآنی عمود ۷۰۶ پیاده روی اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه صدها کودک با حضور در بزرگترین خیمه قرآنی مسیر پیاده روی نجف به کربلا با روشهای غیرمستقیم آموزشهای قرآنی را میبینند.
آشنایی با معارف سوره فتح و استکبار ستیزی در قالب بازی، قصه، شعر و معماهای کودکانه بخشی از فعالیتهای غرفه کودک و نوجوان در قرارگاه مردمی قرآنی اربعین است.
همچنین کودکان با حضور در محافل قرآنی کودکانه و تلاوت قرآن با مفاهیم دینی و معارف اهل بیت علیه السلام در مسیر عاشقی اباعبدالله الحسین علیه السلام مأنوس میشوند و خاطره خوشی از این مسیر برایشان رقم میخورد.
