  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

آشنایی کودکان با مفاهیم قرآنی در خیمه قرآنی عمود ۷۰۶ پیاده روی اربعین

آشنایی کودکان با مفاهیم قرآنی در خیمه قرآنی عمود ۷۰۶ پیاده روی اربعین

غرفه کودک و نوجوان قرارگاه مردمی قرآنی اربعین معارف سوره فتح و استکبار ستیزی را در قالب بازی، قصه، شعر و معماهای کودکانه به کودکان آموزش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه صدها کودک با حضور در بزرگترین خیمه قرآنی مسیر پیاده روی نجف به کربلا با روش‌های غیرمستقیم آموزش‌های قرآنی را می‌بینند.

آشنایی با معارف سوره فتح و استکبار ستیزی در قالب بازی، قصه، شعر و معماهای کودکانه بخشی از فعالیت‌های غرفه کودک و نوجوان در قرارگاه مردمی قرآنی اربعین است.

همچنین کودکان با حضور در محافل قرآنی کودکانه و تلاوت قرآن با مفاهیم دینی و معارف اهل بیت علیه السلام در مسیر عاشقی اباعبدالله الحسین علیه السلام مأنوس می‌شوند و خاطره خوشی از این مسیر برایشان رقم می‌خورد.

کد خبر 6559623
سمانه نوری زاده قصری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها