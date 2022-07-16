تلاش ارزنده حضرت امام هادی (ع) برای ترویج معارف قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار صبح شنبه در آئین اختتامیه کارگاه مهارت‌های زندگی قرآنی در مازندران ضمن تقدیر از حضور و تلاش‌های قرآنی، خاطرنشان کرد: مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه‌های قرآنی رشد، پرورش و تربیت انسان‌های متعالی است که بهترین شاکله آن انسان ولایتمدار است.

وی با اشاره به سیره و روش زندگی امام هادی (ع) بیان داشت: با وجود حصر شدید و تحریم‌های سخت حاکم ظالم وقت، امام هادی علیه السلام گروه‌های مختلفی از شیعیان را برای تبیین اسلام ناب تشکیل داد و از طریق شبکه وکلا در مسیر ترویج معارف قرآنی کارهای بسیاری انجام شد.

گفتنی است، از ۵ فعال قرآنی که در طول چهار سال با دارالقرآن الکریم مازندران در برگزاری این دوره همکاری مستمر داشته اند با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و اهدای لوح سپاس تقدیر و قدردانی شد.

این کارگاه که به مدت ۴ سال ادامه داشت.