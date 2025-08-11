سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از اپلیکیشنهای موکبیاب در ایام اربعین توضیح داد: پلیس فتا هیچگونه تأییدی برای نرمافزارهای موکبیاب یا مشابه آن ارائه نمیدهد. توصیهای که میتوانیم داشته باشیم این است که کاربران برای دانلود اپلیکیشنها، از فروشگاههای نرم افزاری معتبر ایرانی برای دانلود و نصب اپلیکیشنهای اندروید استفاده کنند.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت کاربران افزود: هرگز این نرمافزارها را با جستجو در اینترنت دانلود و نصب نکنید، چرا که ممکن است بهوسیله نسخههای جعلی هک شوید. هنگام نصب اپ، حتماً به دسترسیهایی که اپ درخواست میکند توجه کنید. برای مثال، اگر اپ موکبیاب درخواست دسترسی به گالری یا پیامک شما را دارد، هرگز این اجازه را ندهید. این موضوع اهمیت زیادی دارد.
در پایان، سرهنگ مختاررضایی با تأکید مجدد بر جدی بودن هشدارها گفت: پلیس فتا هیچ تأییدیهای برای این اپلیکیشنها ندارد، اما این هشدارها را در راستای حفاظت بیشتر از زائران ارائه میکند.
