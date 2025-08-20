به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میر غضنفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رشت با تقدیر از حضور نماینده ولی فقیه گیلان و امام جمعه رشت، حضور ایشان را مایه دلگرمی و پشتوانهای مؤثر برای مدیران دستگاههای اجرایی دانست و نقش مهم رسانهها و خبرنگاران، به ویژه صدا و سیما را در انعکاس صحیح اخبار و تقویت وحدت ملی ستود و گفت: ملت ما در شرایط سخت، صادقانه کنار نظام ایستاد و این وفاق ملی نشانه بلوغ سیاسی و ایمان مردم به آرمانهای انقلاب است.
میر غضنفری ضمن هشدار نسبت به رفتارهای تفرقهافکنانه و اختلاف انگیز، بر ضرورت همراهی همه گروههای سیاسی و اجتماعی در مسیر خدمترسانی تاکید کرد و افزود: دولت و ملت باید یکصدا و همدل باشند تا بتوانیم به موفقیت دست یابیم.
وی گزارشی از پروژههای عمرانی شهرستان ارائه داد و از تخصیص بیش از ۵۶۸ میلیارد تومان اعتبار در حوزه آب، راه و ابنیه خبر داد و گفت: با همکاری منابع دولتی و غیر دولتی در حال اجراست.
فرماندار رشت در پایان از همه دستگاهها و مردم خواست با همدلی و همراهی، مسیر توسعه شهرستان را با قدرت ادامه دهند و با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، تاکید کرد: وحدت و انسجام ملی اصلیترین سرمایه کشور و همراهی دولت و ملت رمز موفقیت در مسیر توسعه و خدمترسانی است.
