خبرنگاران نقش کلیدی در معرفی شبستر به عنوان شهرستانی موفق دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر احمدزاده گلی ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه گفت: پیگیری مستمر خبرنگاران می‌تواند شبستر را به عنوان یکی از شهرستان‌های موفق معرفی نماید بنابراین لازم است فعالیت رسانه‌ها در شهرستان شبستر به صورت علمی انجام شود.

اکبر احمدزاده گلی در آئین تجلیل از خبرنگاران، شهرستان شبستر را منطقه‌ای فرهنگ ساز و فرهنگ دوست نامید و اظهار داشت: بی تردید جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات در هیچ جامعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه جریان آزاد اطلاع رسانی در جامعه بین مسئولان و رسانه‌ها به صورت علمی و منطقی جاری شود. لذا وظیفه اهالی رسانه است تا ضمن تبیین رسالت رسانه‌ها، زمینه را برای تحقق جریان آزاد اطلاع رسانی و تطبیق مسئولان با این رویکرد جهانی تلاش کنند.

وی به برگزاری کارگاه آموزش خبرنگاری در این شهرستان اشاره و اظهار داشت: در راستای تقویت حوزه اطلاع رسانی، کارگاه‌های آموزش این حوزه که در گذشته برگزار شد متأسفانه با عدم استقبال کافی توسط روابط عمومی‌ها و خبرنگاران روبرو شد. باید اذعان نمود جامعه و مسئولان هر دو به خبرنگار اعتماد و نیاز دارند و این خبرنگاران هستند که به عنوان یک رکن اساسی و قابل اعتماد باید با ارتقا علمی و مهارت‌های خود در زمینه خبرنویسی مدرن و گزارش نویسی بتوانند بین مردم و مسئولین ارتباط ایجاد کنند.

احمدزاده گلی با اشاره به حساسیت کار خبرنگاران تاکید کرد: خبرنگاران باید مستقل از دولت، اما همکار مسئولین باشند و در کنار انتقاد و نقد مسئولین با آرامش به بهتر شدن شرایط کمک کنند.

وی با بیان اینکه با تمام توان پیگیر مطالبات و نیازهای خبرنگاران هستیم، تصریح کرد: در مقابل انتظار داریم اصحاب رسانه با مسئولان ارتباطی تنگاتنگ داشته و به انعکاس واقعیت‌ها و نقد سازنده بپردازند.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شبستر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه، اظهار داشت: بی‌تردید تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه شهرستان، پیگیری مستمر، تحلیل صحیح مسائل و ارائه پیشنهادها، بیان انتقادات کارآمد و ارائه راهکارهای سازنده می‌تواند این شهرستان را به عنوان یکی از شهرستان‌های سرآمد استان معرفی نماید.

فرماندار شبستر از رسانه‌ها خواست: ضمن بیان واقعیات جامعه، دوست واقعی و پل ارتباطی برای مسئولان و مردم باشند و نقد را در زمان، مکان و شرایط مناسب بیان کنند.