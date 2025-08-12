به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر سه شنبه در نشست گرامیداشت هفدهم مرداد ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران گفت: نقش اصحاب رسانه در آگاهیبخشی و انعکاس مشکلات مردم بی بدیل است.
مقیمی با بیان اینکه این روز فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ خبرنگاران و یاد شهید محمود صارمی است و گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانهای که در مسیر آگاهیبخشی جان خود را فدا کردند، از ارزش والایی برخوردارند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران نقش مهمی در بیداری وجدان جامعه و رشد آگاهی ملتها و مسئولان ایفا میکنند؛ افزود: حضور فعال رسانهها در انعکاس به موقع اخبار و رویدادها، موجب ارتقا سطح اطلاعرسانی و توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه میشود.
فرماندار شفت بر ضرورت همکاری رسانهها در بازتاب مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: پیگیری اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی، به ویژه حل مشکلات آب شرب روستاها از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
مقیمی با اشاره به مشکل آب شرب برخی روستاها ادامه داد: مجتمع آبرسانی بداب که آب ۵۴ روستا را تأمین میکند، پس از مدتی رکود با تخصیص ۳۸ میلیارد تومان به زودی فعال خواهد شد که موجب بهبود شاخص برخورداری آب شرب شهرستان به ۶۲ درصد میشود.
وی همچنین از تشکیل ستاد توسعه شهرستان با حضور نخبگان و تحصیلکردگان شفتی خبر داد و گفت: توسعه شهرستان باید بر پایه کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری باشد و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، مشکلات این حوزهها را مرتفع خواهد کرد.
فرماندار شفت با تأکید بر اجرای قوانین به نفع مردم، تصریح کرد: کمیسیونهای تخصصی با حضور حقوقدانان شهرستان باید فعال شوند تا با تصمیمات کارشناسی حقوق مردم را احقاق کنند.
در بخش پایانی نشست، فعالان رسانه و خبرنگاران حاضر نیز به بیان دغدغهها و مطالبات حوزه رسانه پرداختند و خواستار توجه بیشتر به اهمیت رسانه در شهرستان شدند.
