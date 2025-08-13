تأمین برق نواحی کم برخوردار فراهان آغاز شد

حمید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات مزمن زیرساختی در این مناطق اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته، کمبود برق یکی از دغدغه‌های اصلی مردم فراهان بود که با آغاز این طرح، بخشی از نیازهای اساسی ساکنان برطرف خواهد شد.

وی افزود: همچنین با وجود اقدامات انجام‌شده، حدود ۶۰ درصد مناطق همچنان با بحران آب مواجهند و گزارش‌هایی از نارضایتی عمومی دریافت شده است.

غیاثی از ثبت‌نام قطعی بیش از ۲۰۰ نفر در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان فراهان خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه علی رغم استقبال گسترده، تاکنون هیچ‌گونه حمایت عملیاتی از سوی دستگاه‌های دولتی صورت نگرفته است.

فرماندار فراهان ادامه داد: شهرستان فراهان با وجود برخورداری از جمعیتی جوان و فعال، به‌دلیل نبود تیپ کشاورزی مناسب و عدم تخصیص منابع لازم، از توسعه بخش کشاورزی محروم مانده است.

وی گفت: این در حالی است که شمار قابل توجهی از متقاضیان، آمادگی ورود به این حوزه را دارند.

غیاثی تاکید کرد: امید است با حمایت مسئولان بتوانیم بخشی از مشکلات زیرساختی و اشتغال‌زایی در شهرستان فراهان را برطرف کنیم.