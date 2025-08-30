به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی ظهر شنبه در آئین افتتاح طرح‌های شاخص توزیع برق در خمین، اظهار کرد: این پروژه‌ها گامی اساسی در ارتقا پایدار به شبکه برق و تأمین انرژی پایدار برای روستاها و واحدهای صنعتی این شهرستان است.

وی افزود: در هفته دولت، پروژه‌های مهم برق‌رسانی در شهرستان خمین با اعتبار یک هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال آغاز شد که این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های برق‌رسانی، توسعه شبکه برق و تأمین انرژی پایدار برای ۳۰ روستا و مناطق صنعتی و کشاورزی شهرستان اجرایی می‌شود.

محمودی تصریح کرد: پروژه‌های برق‌رسانی خمین شامل اصلاح و بهینه‌سازی شبکه برق در ۳۰ روستا و مناطق صنعتی و کشاورزی است که به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش خاموشی‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: این طرح‌ها علاوه بر تأمین انرژی برای روستاها، به بهبود خدمات برق‌رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در خمین نیز کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تأکید کرد: این شرکت در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود زیرساخت‌های برق‌رسانی گام‌های مؤثری برداشته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

محمودی گفت: افتتاح این پروژه‌ها در خمین، علاوه بر بهبود خدمات برق‌رسانی، موجب تقویت پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها خواهد شد. این طرح‌ها با هدف تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان اجرایی می‌شود.