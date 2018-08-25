۴۸ پروژه تا پایان هفته دولت در فراهان کلنگ زنی یا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد سجادی عصر شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های بانوان کارآفرین فراهان در شهر خنجین که با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار داشت: امسال ۴۸ پروژه در حوزه های خدماتی، کشاورزی عمرانی، گردشگری، بهداشت و درمان، راهسازی و آبرسانی و... در سطح شهرستان فراهان افتتاح یا کلنگ زنی می شود که این طرح ها اشتغالزایی مطلوبی را در سطح شهرستان فراهان ایجاد می کند.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ها در سطح شهرستان فراهان ۲۸ میلیارد تومان اعتبار هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی هزینه شده که اجرای این طرح ها می تواند زمینه توسعه یا زیرساخت های توسعه را در شهرستان فراهان مهیا سازد.

سجادی خاطرنشان کرد: امروز با حضور استاندار مرکزی مدرسه شش کلاسه برکت شهید یوسفی شهر خنجین با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال و زیربنای ۹۲۵ متر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندار فراهان بیان داشت: همچنین بهره برداری از ساختمان اداره ثبت احوال فراهان، بهره برداری از دو باب خانه بهداشت در دو روستای فراهان، ۱۴ مورد آبیاری تحت فشار کشاورزی در ۱۷۰ هکتار، ۱۳ پروژه عمرانی روستایی، آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمان هلال احمر، سالن ورزشی و... از دیگر پروژه‌ هایی است که طی هفته دولت امسال کلنگ زنی می شود و یا به بهره برداری می رسد.

فرماندار فراهان در بخش دیگر سخنان خود در ارتباط با نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های بانوان کارآفرین فراهان گفت: این نمایشگاه در سالن ورزشی شهر خنجین در ۳۲ غرفه با هدف توسعه فعالیت‌های بانوان و مشاغل خانگی و شتاب بخشیدن به استفاده از فرصت های شغلی برپا شده که مورد استقبال بانوان کارآفرین قرار گرفته و این نمایشگاه تا ششم شهریورماه جاری برای بازدید علاقمندان دایر است.