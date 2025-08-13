به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی اکبری مقصودی، بوکسور نوجوان قمی، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ به همراه تیم ملی بوکس نوجوانان جمهوری اسلامی ایران، به منظور حضور در یک اردوی تدارکاتی مشترک و شرکت در رقابت‌های تورنمنت بین‌المللی، راهی کشور چین شد.

این اردو با حضور تیم‌های برتر آسیایی و اروپایی به میزبانی شهر اورومجی چین برگزار می‌شود و هدف از آن، آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان برای مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی آینده و نیز ارتقای سطح فنی بوکسورهای جوان کشور است.

اکبری مقصودی به عنوان یکی از استعدادهای درخشان بوکس قم در رده پایه، در این رویداد با بوکسورهایی از کشورهای ارمنستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هند، روسیه و چند کشور دیگر، به تمرین مشترک و رقابت خواهد پرداخت.

این بوکسور نوجوان که پیش‌تر در رقابت‌های کشوری خوش درخشیده و توانسته جایگاه خود را در ترکیب اصلی تیم ملی نوجوانان تثبیت کند، یکی از امیدهای آینده‌دار بوکس قم و ایران در میادین آسیایی و جهانی محسوب می‌شود.

تورنمنت بین‌المللی اورومجی، یکی از رقابت‌های رسمی و معتبر تقویم فدراسیون بوکس چین به شمار می‌رود و فرصت مناسبی برای محک زدن توان فنی و جسمی نوجوانان بوکسور ایرانی در برابر رقبای قدرتمند خارجی است.

گفتنی است در این اعزام، تیم ملی نوجوانان کشورمان با ترکیب کامل در اوزان مختلف و با همراهی کادر فنی مجرب، حضور یافته و برنامه‌هایی نظیر تحلیل عملکرد فنی، تبادل تجربیات و ارتقا سطح آمادگی جسمانی و ذهنی در دستور کار تیم قرار دارد.