صعود دو بوکسور نوجوان ایران به فینال؛ دو مدال برنز به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت بین المللی جاده ابریشم با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور در شهر ارومچی چین در حال برگزاری است.

امروز پنج‌شنبه ششم شهریورماه چهار نماینده کشورمان به روی رینگ رفتند که در نهایت دو ملی پوش کشورمان فینالیست شدند و دو ملی پوش هم به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، مهرشاد شرافتمند با پیروزی مقابل بوکسورهای کشورهای قزاقستان و چین به نیمه‌نهایی راه یافت. وی در نیمه نهایی بوکسور قدرتمند قزاق را شکست داد و راهی فینال این رقابت ها شد. وی فردا (جمعه) برای رسیدن به مدال طلا باید در فینال با نماینده قزاقستان مبارزه کند.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فتاحیان پس از استراحت در دور نخست، در نیمه‌ نهایی بوکسوری از کشور هندوستان را شکست داد و دومین فینالیست ایران شد. فردا فتاحیان با نماینده هندوستان در فینال رقابت خواهد کرد.

در وزن ۵۰ کیلوگرم، زبیر عیسی‌زهی پس از شکست حریف چینی به نیمه‌نهایی راه یافت و در این مرحله مقابل نماینده هندوستان شکست خورد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۵۴ کیلوگرم، متین چمن‌پا پس از پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان و آذربایجان، در نیمه‌نهایی مغلوب حریف بوکسور کشور هندوستان شد و برنز این مسابقات را کسب کرد.

هدایت تیم ملی نوجوانان را اکبر احدی بر عهده دارد. علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی کنار تیم هستند. امیر مدرسی به عنوان سرپرست، تیم را همراهی می‌کنند.