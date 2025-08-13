به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برخورداری با اعلام این خبر گفت: تیم منتخب سبک شورین کمپو کاراته ایران از ۲۴ مرداد به مدت سه روز در این رقابتهای معتبر بینالمللی حضور خواهد یافت و از قم، مهدی گلوردی در بخش کاتا و محمدصادق قنبری در وزن ۷۰ کیلوگرم کومیته به میدان میروند.
وی با اشاره به سوابق درخشان گلوردی، متولد ۱۳۷۷، افزود: این ورزشکار مدالهای برنز رقابتهای اتحادیه جهانی بلغارستان، برنز کاتا مسابقات بینالمللی ترکیه، چندین عنوان قهرمانی کاتا و کومیته کشور و مدالهای بینالمللی متعددی از جمله طلای کاتا جام خلیج فارس را در کارنامه دارد.
برخورداری همچنین درباره قنبری، متولد ۱۳۷۵، گفت: این ورزشکار با مدالهای نقره و برنز انتخابی تیم ملی، نقره جهانی کیوکوشین رومانی، برنز اتحادیه جهانی کیوکوشین قزاقستان و طلای جام خلیج فارس، از چهرههای شاخص کاراته آزاد کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به روند انتخاب این دو ملیپوش، افزود: هر دو ورزشکار در مهرماه ۱۴۰۳ با کسب مقام نخست در انتخابی تیم ملی شورین کمپو، به اردو دعوت و پس از مراحل آمادهسازی و انتخابی دروناردویی، به ترکیب نهایی تیم راه یافتند.
دبیر هیئت کاراته قم با بیان اینکه قنبری در این دوره از رقابتها در وزن ۷۰ کیلوگرم و گلوردی در کاتا به میدان میروند، گفت: چهار دوره اردوی تخصصی در ماههای تیر و مرداد زیر نظر شیهان سید محمد صالحی برگزار شد تا تیم ایران با آمادگی کامل در این رقابتها حضور پیدا کند.
برخورداری ابراز امیدواری کرد این دو نماینده قم همچون گذشته بتوانند افتخاری دیگر برای ورزش ایران و استان قم در عرصه جهانی رقم بزنند.
نظر شما