  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پاسخ فضائلی به اظهارات محسن هاشمی درباره بیانات ۷ سال پیش رهبر انقلاب

پاسخ فضائلی به اظهارات محسن هاشمی درباره بیانات ۷ سال پیش رهبر انقلاب

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب به اظهارات اخیر محسن هاشمی درباره بیانات ۷ سال پیش رهبر انقلاب واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به اظهارات اخیر محسن هاشمی در شبکه ایکس نوشت: سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نه‌جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم، مربوط به حدود هفت سال پیش یعنی سال ۹۷ است؛ و همه دیدند محقق شد. و اتفاقاً معظم‌له در نماز عید فطر امسال ضمن تصریح به "احتمال شرارت دشمن" تهدید کردند: "..قطعاً ضربه متقابل محکمی خواهند خورد.» و این هم محقق شد.

کد خبر 6559847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها