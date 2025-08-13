پاسخ فضائلی به اظهارات محسن هاشمی درباره بیانات ۷ سال پیش رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در واکنش به اظهارات اخیر محسن هاشمی در شبکه ایکس نوشت: سخن رهبر انقلاب مبنی بر اینکه نه‌جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم، مربوط به حدود هفت سال پیش یعنی سال ۹۷ است؛ و همه دیدند محقق شد. و اتفاقاً معظم‌له در نماز عید فطر امسال ضمن تصریح به "احتمال شرارت دشمن" تهدید کردند: "..قطعاً ضربه متقابل محکمی خواهند خورد.» و این هم محقق شد.