خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: منطقه آزاد اینچه‌برون طی سال‌های اخیر به یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی گلستان در حوزه تجارت، ترانزیت و مبادلات مرزی تبدیل شده است؛ ظرفیتی که موقعیت جغرافیایی استان و دسترسی آن به کشورهای آسیای مرکزی، امکان ایفای نقش گسترده‌تر در جابه‌جایی کالا و توسعه فعالیت‌های لجستیکی را فراهم کرده است.

با این حال، توسعه این ظرفیت با موانعی نیز همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائل، اختلافات و ناهماهنگی‌هایی بود که میان مجموعه راه‌آهن و منطقه آزاد وجود داشت و در مقطعی موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شده بود. رفع این اختلافات و مشخص شدن مسیر فعالیت مجموعه‌های متولی، اکنون می‌تواند زمینه ورود جدی‌تر بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند.

در همین چارچوب، تفاهم‌نامه‌ای میان راه‌آهن و منطقه آزاد اینچه‌برون به امضا رسید که از نگاه مدیریت اقتصادی استان، می‌تواند بخشی از موانع پیش روی توسعه این منطقه را برطرف کند. یکی از مهم‌ترین نتایج این توافق، تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای توسعه بندر خشک و فعالیت‌های لجستیکی است؛ موضوعی که با توجه به افزایش حجم بار ورودی از مرز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر با اشاره به روند شکل‌گیری این تفاهم‌نامه اظهار کرد: لازم است از تلاش‌های استاندار گلستان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شرکت راه‌آهن و مجموعه منطقه آزاد که برای رسیدن به این تفاهم‌نامه انجام شد، قدردانی کنم.

وی ادامه داد: با توجه به اختلافاتی که میان راه‌آهن و منطقه آزاد وجود داشت و سردرگمی‌هایی که برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده بود، یکی از گره‌های مهم این حوزه باز شد و مسیر برای فعالیت‌های جدید در منطقه فراهم شد.

کیان‌مهر با اشاره به تعیین تکلیف زمین مورد نیاز بندر خشک اینچه‌برون گفت: با توجه به نقش حاکمیتی راه‌آهن، حدود ۶۰۰ هکتار زمین در اختیار بندر خشک اینچه‌برون قرار گرفته است تا این مجموعه بتواند متناسب با حجم بالای بارهایی که طی یک سال اخیر از مرز وارد می‌شود، زیرساخت‌های لجستیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: امروز باید مردم استان بدانند که اینچه‌برون به یکی از مسیرهای مهم تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها تبدیل شده و در این مدت توانسته نقش قابل توجهی در تأمین کالاهای مورد نیاز استان و کشور ایفا کند.

وی با اشاره به افزایش فعالیت قطارهای کانتینربر در استان بیان کرد: اکنون تقریباً روزانه چهار رام قطار کانتینربر در استان تردد دارند. قطارهایی از چین و روسیه برای مقصد اینچه‌برون وارد می‌شوند و از سوی دیگر کالاهایی از قزاقستان و ترکمنستان نیز وارد منطقه آزاد شده و عملیات تخلیه و بارگیری روی آنها انجام می‌شود.

کیان‌مهر ادامه داد: افزایش حجم مبادلات به اندازه‌ای بوده که در مقاطعی با کمبود ظرفیت برای تخلیه مواجه شده‌ایم و همین موضوع نشان می‌دهد که باید زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی را تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً به امضا رسید، می‌تواند در همین زمینه بسیار کمک‌کننده باشد و زمینه ورود راه‌آهن به حوزه لجستیک را تقویت کند تا بارها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تخلیه یا بارگیری شوند و زمان توقف کالا در منطقه کاهش پیدا کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه رفع این اختلاف و رسیدن به تفاهم حاصل مجموعه‌ای از پیگیری‌ها بوده است، گفت: این اقدام را می‌توان یکی از کارهای موفقیت‌آمیز دولت و مدیریت استان دانست. در این مسیر نشست‌های مختلفی در تهران با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و خوشبختانه در نهایت تفاهم‌نامه به امضا رسید و وارد مرحله اجرایی شد.

کیان‌مهر با اشاره به آثار اولیه این توافق بر روند جذب سرمایه‌گذاری بیان کرد: یکی از تعهدات این بود که پس از امضای تفاهم‌نامه، روند جذب سرمایه‌گذار با سرعت بیشتری دنبال شود و خوشبختانه در کمتر از ۲۰ روز، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای حضور در استان گلستان وارد این فرآیند شدند.

وی افزود: در نشست اخیر که با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، بخش خصوصی و نمایندگان استان برگزار شد، چهار تفاهم‌نامه اولیه برای حضور سرمایه‌گذاران به امضا رسید که امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها در آینده نزدیک وارد مرحله عملیاتی شوند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان این روند را یک اتفاق مهم برای آینده اینچه‌برون دانست و گفت: اگر این تفاهم‌نامه‌ها به مرحله اجرا برسند، می‌توان امیدوار بود که فعالیت‌های لجستیکی در منطقه توسعه پیدا کند و اینچه‌برون بتواند در آینده سهم بیشتری از جابه‌جایی و ترانزیت کالا را بر عهده بگیرد.

کیان‌مهر ادامه داد: یکی از چشم‌اندازهای مهم ما این است که این منطقه بتواند بخش قابل توجهی از کریدور شمال ـ جنوب را تکمیل کند و از سوی دیگر، نقش خود را در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور افزایش دهد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری استان برای افزایش بارهای ترانزیتی و ظرفیت تخلیه و بارگیری اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، به‌تدریج شاهد افزایش بارهای ترانزیتی و ظرفیت تخلیه و بارگیری در اینچه‌برون باشیم.

معاون اقتصادی استاندار گلستان افزود: در این مسیر همه دستگاه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و بخش خصوصی نیز نقش مهمی دارد. تلاش کرده‌ایم شرایط حضور و فعالیت بخش خصوصی را در استان فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاری‌ها از مرحله تفاهم به مرحله اجرا برسد.

کیان‌مهر با بیان اینکه توسعه لجستیک می‌تواند نقطه آغاز یک تحول اقتصادی در اینچه‌برون باشد، گفت: زمانی که زیرساخت‌های لجستیکی متناسب با حجم بار ایجاد شود، امکان تخلیه و بارگیری سریع‌تر فراهم خواهد شد و این موضوع به طور طبیعی می‌تواند زمینه رونق بیشتر فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی منطقه را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برخی مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای مبنی بر بسته بودن مرز اینچه‌برون نیز اظهار کرد: تا امروز که در حال صحبت هستیم، فعالیت اصلی مرز یعنی واردات و صادرات در حال انجام است و مرز باز است.

کیان‌مهر افزود: کالا از مبدأ چین و روسیه در حال ورود و مبادله است و از مسیر قزاقستان و ترکمنستان نیز جابه‌جایی کالا انجام می‌شود و در زمینه تردد نیز مشکلی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: بنابراین آنچه درباره بسته بودن مرز مطرح شده با وضعیت فعلی فعالیت‌های مرزی مطابقت ندارد و روند واردات و صادرات همچنان ادامه دارد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان در پایان گفت: امیدواریم با احداث زیرساخت‌های لجستیکی در بندر خشک اینچه‌برون و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، شاهد رونق بیشتر این منطقه باشیم و ظرفیت‌های اینچه‌برون در حوزه ترانزیت، تخلیه و بارگیری و تأمین کالا بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.