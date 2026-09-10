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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

اشتراک تجربیات در چهارمین رویداد GTEK گل گهر

اشتراک تجربیات در چهارمین رویداد GTEK گل گهر

کرمان- چهارمین رویداد «مدیریت دانش از دریچه داستان» (GTEK) با حضور کارکنان منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در سالن پردیس امید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین رویداد «مدیریت دانش از دریچه داستان» (GTEK) روز چهارشنبه ۱۸ شهریور با حضور کارکنان منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در سالن پردیس امید برگزار شد.

در این رویداد که مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت های منطقه گل گهر حضور داشتند، ۶ تن از کارکنان خلاق و نوآور شرکت های منطقه به ارائه تجربیات و طرح های فناورانه و خلاقانه در حوزه کاری خود که منجر به صرفه جویی یا بهبود کیفیت و کمیت تولید شده بود، پرداختند.

همچنین در این رویداد دکتر فواد قادری، طی سخنانی با موضوع «هوش مصنوعی عاملی در آینده سازمان ها» به نقش این تکنولوژی نوظهور از «پیش بینی تا اقدام» پرداخت.

کد مطلب 6943181

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