به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «قبض روح» به کارگردانی علی احمدی و بازی محسن کیایی و پوریا رحیمی‌سام قرار است از نیمه مهر در پردیس تئاتر شهرزاد اجرای خود را آغاز کند. روز گذشته ۱۸ شهریور در حالی که پیش‌فروش بلیت‌های این نمایش آغاز شده بود بدون اطلاع به گروه، بلیت‌فروشی نمایش متوقف شد که کارگردان و بازیگران‌ نمایش در صفحات مجازی خود به این اتفاق واکنش نشان دادند.

توقف بلیت فروشی نمایش درحالی رخ داد که به گفته علی احمدی این نمایش مراحل قانونی روند دریافت مجوز و بازبینی را طی کرده بود.

در همین راستا روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی توضیحاتی بابت این اتفاق داد و عنوان کرد که «بسته شدن موقت فروش بلیت صرفاً ناشی از یک نقص سیستمی در فرآیند ثبت مجوز و هم‌زمانی آن با تغییر مدیریت شورا بوده است».

بعد از انتشار اطلاعیه اداره کل هنرهای نمایشی، روابط عمومی گروه نمایش «قبض روح» روایت دیگری درباره دلیل توقف بلیت فروشی دارد که در قالب یک یادداشت کوتاه ارائه داده است.

در این یادداشت آمده است:

آنچه بر قبض روح گذشت

پس از توقف ناگهانی پیش‌فروش نمایش کمدی «قبض روح» و فشار برای بازبینی مجدد، سایت فروش بی‌سروصدا توسط شورای نظارت باز شد!

ادعای «نقص سیستمی» به‌عنوان دلیل توقف فروش، با واقعیت آنچه رخ داده همخوانی ندارد. حقیقت این است که همزمان با نپذیرفتن بازبینی مجدد توسط گروه و اصرار به روال قانونی طی‌شده و مجوز اخذ شده، سایت مجدد در دسترس عموم قرار گرفت.