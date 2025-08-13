به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر چهارشنبه در نشست پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی با موضوع شناسایی آسیبهای اجتماعی و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها گفت: آسیبهای اجتماعی از مهمترین تهدیدات پایداری امنیت و آرامش در جامعه و خانوادهها هستند و در صورت غفلت، میتوانند بنیانهای اخلاقی، دینی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: این آسیبها، علاوه بر تهدید مستقیم آرامش خانوادهها، آینده نسل جوان را نیز با خطرات جدی مواجه میسازند.
وی تأکید کرد: نخستین گام برای مقابله با این چالشها، رصد مستمر مسائل اجتماعی و وضعیت شناسایی دقیق کانونها و عوامل ایجادکننده آسیبها است.
وی افزود: باید با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و همافزایی دستگاههای فرهنگی و اجتماعی، خانوادهها و مشارکت فعال شهروندان، راهکارهای جامع و مبتنی بر اطلاعات و آمار دقیق برای پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی جدید و کنترل آسیبهای موجود تدوین و اجرا شود.
جهانیان با تاکید بر اینکه رویکرد ما مبتنی بر همگرایی و همکاری فراگیر است گفت: رویکرد ما در چارچوب سیاستهای دولت وفاق، بر همدلی، انسجام و مسئولیتپذیری مشترک تمامی نهادها و اقشار جامعه است.
وی ادامه داد: بدون تردید، با تلاش جمعی و هماهنگی همه دستگاهها، میتوانیم گامهای مؤثری در جهت بهبود شاخصهای اجتماعی برداریم.
