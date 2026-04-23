استاندار خوزستان: خون پاک رهبری همان تأثیر عاشورا را در جهان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام و المسلمین سید رمضان موسویمقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: معتقدم یکی از دلایلی که مردم با این عظمت در صحنه آمدند و ماندند، انتخاب رهبر معظم انقلاب بود که باعث شد نگاهی که مردم به حضرت آقا داشتند، امتداد پیدا کند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم در نقاط مختلف کشور افزود: خوشبختانه هیچ خللی در اراده مردم ایجاد نشد؛ هر جا در خوزستان رفتیم، مردم پای کار محکم و استوار ایستادند.
استاندار خوزستان تصریح کرد: دشمن زبون هر کاری انجام دهد، به اهداف خود نمیتواند برسد و این عزت به برکت خون پاک حضرت آقا ایجاد شده است.
موالیزاده با بیان اینکه سخنرانی رهبری به ما یادآوری میکند که وقتی خون پاک حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر زمین ریخت، آن هنگامهای در عالم ایجاد شد که تا قیام قیامت باقی است، اظهار داشت: خون پاک رهبری نیز چنین تأثیری نه فقط در ایران، بلکه در منطقه و جهان خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: دو ماه پیش دنیا به مردم ایران چگونه نگاه میکرد و اکنون چگونه نگاه میکند؟ عزت به سادگی به دست نیامد و مطمئنا این راه ادامه پیدا خواهد کرد.
استاندار خوزستان گفت: گرچه شهدای بزرگی را از دست دادیم، اما خوشبختانه با انتخاب دقیق مجلس خبرگان رهبری، معظمله به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شدند و خدا را بر این نعمت شاکریم.
وی بیان کرد: روحیه خانواده شهدا، آرامش و سکینهای عجیب دارد که در سطح بسیار بالایی است و این ایستادگی، برای دنیا کاملاً مشخص کرد که ملت ایران حامی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است.
حجتالاسلام والمسلمین سید رمضان موسویمقدم نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد استاندار خوزستان در تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، گفت: استانداری خوزستان در ایام اخیر با حضور به موقع در تشییع پیکر مطهر شهدا و برپایی مراسم بزرگداشت، نشان داد که دغدغه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک اولویت جدی در استان است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: امیدواریم این همدلی و تعامل سازنده بین بنیاد شهید کشور و استانداری خوزستان، الگویی برای سایر استانها شود تا خدماترسانی به جامعه معزز ایثارگران با کیفیت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
