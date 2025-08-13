به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری چهارشنبه شب در نشست انجمن اندیشه‌ورزان توسعه گردشگری استان بوشهر، با اشاره به تجربه شکل‌گیری بسیاری از مجامع مردمی که در میانه راه فعالیت را رها کرده‌اند، ماندگاری و پیگیری مستمر اعضای این انجمن را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود سال آینده تعداد اعضا و دامنه فعالیت‌های انجمن به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی با تأکید بر تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در انجمن افزود: هر کمیته باید با مدیریت یک عضو فعال و با شناسایی دستگاه‌های تخصصی مرتبط، جلسات مشترک برگزار کند تا مسیر اجرای برنامه‌ها تسهیل شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر، حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، آئین‌ها، سنن محلی، پخت غذاهای بومی و بازی‌های سنتی را از جمله ظرفیت‌های مغفول مانده دانست و ابراز امیدواری کرد که با جذب نیروهای متخصص در این بخش‌ها، انجمن بتواند در سطح استان نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

اکبری با اشاره به شعار دولت مبنی بر وفاق و هم‌افزایی، این انجمن را نمونه‌ای موفق از انسجام و همکاری جمعی برشمرد و اعلام کرد: دفتر امور اجتماعی و حوزه سیاسی استانداری بوشهر آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از برنامه‌های این انجمن را دارد.