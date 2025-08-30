جشن کودکان تحت حمایت بهزیستی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر صبح شنبه در این مراسم خطاب به کودکان گفت: شما کودکان، ثروت این استان و کشور هستید و با درس خواندن، تلاش و کوشش می‌توانید آینده‌ای روشن برای ایران عزیز بسازید.

زهرا اکبری بر اهمیت توجه به آینده کودکان و نوجوانان تأکید کرد و افزود: تربیت نسلی خلاق، راستگو و تاب‌آور از اهداف اصلی است. حمایت از تحصیل، بهداشت و توانمندسازی کودکان بی‌سرپرست نیز از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: این جشن با برنامه‌های متنوعی از جمله موسیقی، مسابقات جذاب و اهدای جوایز همراه بود که حس شادی و امید را در دل کودکان زنده کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: این رویداد نه‌تنها فرصتی برای تفریح و شادمانی کودکان بود، بلکه بر اهمیت حمایت از آینده‌سازان کشور تأکید داشت.

اکبری گفت: بهزیستی بوشهر با برگزاری چنین برنامه‌هایی، گام‌های مؤثری در راستای توانمندسازی و ایجاد انگیزه در کودکان تحت حمایت خود برمی‌دارد.