به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست با هیئت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشگاه ایزبورگ روسیه با اشاره به اینکه این استان ظرفیت‌های مهمی در حوزه‌های مختلفی دارد، اظهار داشت: فرصت‌های سرمایه گذاری در این استان زمینه‌ای مناسب برای توسعه فعالیت‌ها در این حوزه فراهم کرده است.

وی افزود: علاوه بر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، استان بوشهر در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع مختلف آبزی پروری از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که می‌توان در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری را گسترش داد.

سالاری با بیان اینکه روسیه از توانمندی بالایی در حوزه های مختلف برخوردار است تصریح کرد: باتوجه به توسعه مناسبات همکاری بین دو کشور ایران و روسیه و فعالیت‌های کارشناسان این کشور در نیروگاه اتمی تعاملات استان بوشهر با این کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی توسعه می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه یکی از شهرهای روسیه بعنوان خواهرخوانده بوشهر معرفی می‌شود افزود: به سبب وجود مشترکات فراوان بین بوشهر و برخی از شهرهای روسیه می‌توان یکی از این شهرها را به عنوان خواهرخوانده بوشهر معرفی و در این راستا مناسبات فرهنگی و اقتصادی بین استان بوشهر و روسیه توسعه می‌یابد.

سالاری با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک بوشهر و روسیه گفت: برای بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای دو منطقه لازم است کمیته مشترک تخصصی در بوشهر ایجاد تا راه‌های توسعه مناسبات بیش از پیش بین روسیه و بوشهر فراهم شود.



استاندار بوشهر با اشاره به قرار داشتن قطعه زمینی مربوط به کشور روسیه در بوشهر تاکید کرد: می‌توان از این زمین به‌عنوان باغ فرهنگی و یا موزه فرهنگی مشترک ایران و روسیه استفاده کرد و همچنین می‌توان پایگاه توسعه گردشگری ایران و روسیه را در این مکان راه‌اندازی کرد.