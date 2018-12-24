به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای موسس انجمن روابط عمومی استان بوشهر اظهار داشت: روابط عمومی و انجمن روابط عمومی دو موضوع جدا است که یکی دولتی و یکی عمومی و غیردولتی است.
وی به اهمیت بالای روابط عمومیها اشاره کرد و ادامه داد: اگر هر حوزهای نواقصی داشته باشد شاید به بیرون درز نکند ولی روابط عمومیها در منظر هستند و هر نقصی به خوبی به چشم میآید و خیلی بیشتر دیده میشوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با بیان اینکه روابط عمومیها ویترین سازمانها هستند، تصریح کرد: روابط عمومیها در معرض قضاوت هستند و به همین نسبت میتوانند تاثیرگذار بوده و در پیشبرد و یا عقبماندگی سازمان موثر باشند.
وی با تاکید بر استفاده از افراد حرفهای در روابط عمومیهای استان بوشهر تاکید کرد: سازمانها مدتی است که متوجه اهمیت روابط عمومیها شدهاند و در استان نیز اهتمام کافی به این سمت سوق پیدا کرده است.
خورشیدی با بیان اینکه نگاه خاص و ویژهای به روابط عمومیهای استان بوشهر خواهیم داشت، افزود: دغدغهمندی بالایی نسبت به روابط عمومی داریم و با جدیت موضوعات مربوطه را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به اینکه انجمن روابط عمومی استان بوشهر یک پای در بخش خصوصی و یک پای در بخش عمومی دارد، خاطرنشان کرد: انجمن روابط عمومی یکی از چهار انجمن فعال در حوزه روابط عمومی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: این انجمن یک سازمان مردمنهاد است که در حوزه سیاسی شکل گرفته است که در بین انجمنهای تخصصی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه این انجمن باید به عنوان انجمن روابط عمومیهای ایران شاخه استان بوشهر فعالیت کند، ادامه داد: این انجمن دارای گسترده بسیار بزرگی است و میتواند انجمن خیلی موفقی باشد و یقین دارم که شاهد موفقیت آن در استان خواهیم بود.
خورشیدی اظهار داشت: انجمن فقط در حوزه آموزش کارآیی ندارد و بلکه در زمینه هویتسازی دارای وظایفی است. وظیفه این انجمن خیلی گستردهتر است و باید هویتبخشی را انجام دهند و اقدامات لازم برای توسعه این حرفه را انجام دهند و سرویسهایی را به خانوادهها ارائه کنند و البته آموزش هم از دیگر وظایف است.
وی از پیگیری مطالبات انجمن روابط عمومی استان بوشهر خبر داد و افزود: دستگاهها کمک مستقیم نمیتوانند به این انجمن کنند و بلکه باید با راهکارها مناسب برای توانمندسازی این انجمن حرکت شود.
تشکیل انجمن روابطعمومیهای استان
اسماعیل کاظمی مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: از سالها پیش تاکنون خلا وجود چنین انجمنی در استان بوشهر احساس میشد که اکنون راهاندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه انجمن روابط عمومی استان بوشهر یک نهاد غیردولتی است و دامنه فعالیت گستردهای است، ادامه داد: این انجمن میتواند در حوزه تخصصی کارهای خوبی را انجام دهد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر با تاکید بر تخصصی شدن روابط عمومیها، تصریح کرد: برگزاری برنامههای آموزش و دورههای مختلف و طراحی مجلات تخصصی از جمله اهداف و برنامههای تشکیل این انجمن است.
وی روزآمد شدن روابطعمومیها را یک ضرورت برای توسعه و پیشرفت برنامهها عنوان کرد و افزود: این انجمن نیازمند فضا و تجهیزات برای فعالیت خود است که انتظار میرود دستگاههای مختلف در این زمینه با این نهاد همکاری کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: برای برگزاری نشستها و جلسات داخلی نیازمند فضا هستیم و به یک دفتر ثابت نیاز داریم و یک نفر هم برای حضور در دفتر نیاز داریم که امیدواریم همکاری لازم در این زمینه انجام شود.
وی از عضویت دانشآموختگان رشته روابط عمومی در این انجمن خبر داد و افزود: این انجمن دانشآموختگان رشته روابط عمومی را محیط کار آشنا میکنند تا زمان حضور در کار توانمندی بالاتری داشته باشند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر گفت: یکی از راههای درآمد این انجمن برگزاری دورههای تخصصی است و با ارائه خدمات به علاقمندان روابط عمومی میتوانند کسب درآمد کند.
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