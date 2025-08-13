دانشگاه فرهنگیان خط مقدم نبرد فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با رئیس جدید دانشگاه فرهنگیان کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان در خط مقدم نبرد فرهنگی و اعتقادی قرار دارد، خواستار توجه ویژه به کیفیت آموزش، تربیت اساتید، و نظارت مستمر بر عملکرد فارغ‌التحصیلان شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر، افزود: الحمدلله، دانشگاه فرهنگیان در مجموع، وضعیت قابل قبولی دارد و توانسته است جایگاه خود را در میان مراکز آموزش عالی کشور ارتقا دهد. شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی بوده‌ایم، اما نباید از تلاش برای ارتقای مستمر کیفیت آموزش و تربیت دانشجو غافل شد.

وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق عملکرد دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ادامه داد: این ارتقا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مناسب، و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

علم الهدی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت‌های نهاد نمایندگی ولی‌فقیه، افزود: وجود نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در میان دانشجویان و اساتید است. این نهاد می‌تواند با ارائه راهنمایی‌های لازم و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، به ارتقای سطح معنویت و اخلاق در فضای دانشگاه کمک کند. مسئولان دانشگاه باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند و زمینه را برای حضور بیشتر نمایندگان نهاد رهبری در برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشگاه فراهم سازند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با ابراز نگرانی از گزارش‌های مربوط به عملکرد برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در مدارس، گفت: متأسفانه، گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که نشان می‌دهد برخی از این فارغ‌التحصیلان، به ویژه در مدارس دخترانه، با مشکلاتی مانند عدم توانایی در کنترل دانش‌آموزان، مشکلات رفتاری و اخلاقی، و عدم تسلط کافی بر روش‌های تدریس مواجه هستند. این موضوع، جای نگرانی دارد و باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد. لازم است با انجام تحقیقات میدانی و بررسی موردی، علل این مشکلات شناسایی شود و راهکارهای مناسب برای رفع آنها ارائه گردد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد فارغ‌التحصیلان، افزود: باید سازوکارهایی ایجاد شود تا از ورود افراد نامناسب به مدارس جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که معلمانی که در مدارس مشغول به کار می‌شوند، دارای صلاحیت‌های لازم از نظر علمی، اخلاقی و اعتقادی هستند. این سازوکارها باید شامل ارزیابی دقیق سوابق تحصیلی و اخلاقی، مصاحبه‌های تخصصی، و گذراندن دوره‌های آموزشی ویژه باشد.

علم الهدی با تأکید بر لزوم تربیت معلمان متعهد به مبانی انقلاب اسلامی، افزود: معلمان، به عنوان الگوهای رفتاری دانش‌آموزان، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و جهان‌بینی آنها دارند. بنابراین، باید اطمینان حاصل شود که معلمانی که در مدارس مشغول به کار می‌شوند، به مبانی انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی آشنا هستند و به آنها پایبندند. این آمادگی نیازمند آموزش عمیق اندیشه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است و باید در برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان به این موضوع توجه ویژه شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از تصمیم دانشگاه فرهنگیان برای ایجاد یک مرکز جذب اختصاصی برای اساتید حق‌الزحمه و بازنگری آئین‌نامه ارتقا اساتید، استقبال کرد و گفت: این تصمیمات، گام‌های مهمی در جهت ارتقای کیفیت اساتید و افزایش انگیزه آنها برای انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی است. باید در این فرآیند، به شایستگی‌های علمی، اخلاقی و اعتقادی اساتید توجه ویژه شود و از ورود افراد نامناسب به دانشگاه جلوگیری شود. آئین‌نامه ارتقا اساتید نیز باید به گونه‌ای طراحی شود که انگیزه اساتید را برای انجام پژوهش‌های علمی و ارائه خدمات آموزشی با کیفیت افزایش دهد.

وی با هشدار در مورد لزوم حفظ نسل آینده و جلوگیری از گسست فرهنگی، گفت: اگر نسل آینده در مسیر درست هدایت نشود، تمام تلاش‌ها و شهادت‌ها از بین خواهد رفت. دانشگاه فرهنگیان، مسئولیت سنگینی در این زمینه بر عهده دارد و باید با تمام توان برای تربیت معلمان متعهد و کارآمد تلاش کند. این دانشگاه باید به عنوان یک مرکز تربیت‌کننده نسل فرهیخته و متعهد، نقش خود را در حفظ ارزش‌های اسلامی و پیشرفت کشور به خوبی ایفا کند.

علم الهدی همچنین بر اهمیت توجه به سلامت روانی و جسمی معلمان نیز تأکید کرد و خواستار ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی به معلمان شد و ادامه داد: ارتباط دانشگاه فرهنگیان با مدارس و آموزش و پرورش بایستی نزدیک‌تر شود، در این راستا برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک برای معلمان و اساتید می‌تواند مفید باشد.