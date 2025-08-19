گروهک منافقین ابزار اصلی دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با سید محمدجواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: طبق گزارشاتی که شما اعلام کردید تعداد شهدای ترور از ۱۷ هزار شهیدی که در سال ۹۰ بوده، در یک سال اخیر به ۲۳ هزار شهید رسیده است؛ این می‌تواند به‌عنوان مرحله‌ای تکاملی از جریان تروریسم منافقین مورد توجه قرار گیرد.

منافقین؛ ابزار اصلی دشمن

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه گروهک منافقین همچنان ابزار اصلی دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است، تأکید کرد: حرکت شما در بنیاد هابیلیان به‌عنوان یک جریان ضد منافقین، برگ برنده‌ای برای نظام به شمار می‌رود و باید واقعیت جنایات این ترورها برای نسل جوان و افکار عمومی جهان بازگو شود.

ضرورت رسانه‌ای کردن جنایات تروریستی

وی خاطرنشان کرد: اگر ابعاد این جنایات به‌طور گسترده رسانه‌ای شود، می‌تواند تبلیغات دروغین منافقین را خنثی کند و تصویر واقعی آن‌ها را به جهانیان نشان دهد.

علم الهدی اضافه کرد: دشمن تلاش دارد با بهره‌گیری از ابزار رسانه، خود را مدافع آزادی و دموکراسی جلوه دهد، در حالی‌که کارنامه منافقین سرشار از ترور، خشونت و جنایت است.

اهمیت مبارزه با تروریسم در سطح ملی و بین‌المللی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین بر اهمیت طرح مسئله شهدای ترور در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: امروز مبارزه با تروریسم یک مطالبه جهانی است. جمهوری اسلامی ایران که قربانی اصلی تروریسم بوده، باید این واقعیت را به دنیا منتقل کند. معرفی ۲۳ هزار شهید ترور، سندی محکم برای اثبات مظلومیت ملت ایران و رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های بنیاد هابیلیان اظهار داشت: امیدوارم در این مسیر موفق و پیروز باشید و بتوانید با استمرار این حرکت ارزشمند، چهره واقعی منافقین را در سطح جامعه و جهان آشکار کنید.