علم الهدی: ظلم به کارگران و سو استفاده از منابع معدنی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیرکل اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه شما پیش از هر چیز خادم امام رضا (ع) هستید، بر لزوم توجه ویژه به مسائل کارگران و کارفرمایان در مناطق مختلف استان، به ویژه در مناطق محروم و مرزی، تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر ضرورت جهادی‌گری در مدیریت و حل مشکلات موجود با ایستادگی و تلاش مضاعف تاکید کرد و افزود: اگر مدیران واقعاً در مدیریت جهادی کار کنند، مشکلات قابل حل هستند.

وی با اشاره به گزارش جامعی که از وضعیت اشتغال و مشکلات موجود در استان در این جلسه ارائه شد، تصریح کرد: تناقض بین آمار رسمی بیکاری و مراجعات بالای مردم برای یافتن شغل نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای مناسب است.

علم الهدی ادامه داد: در عین حال این مراجعات برای اشتغال نشان‌دهنده این است که نیروهای آماده به کار زیادی در استان وجود دارند که نیاز به اشتغال دارند.

سو استفاده از منابع معدنی و ظلم به کارگران قابل قبول نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با ابراز نگرانی عمیق از سو استفاده از منابع معدنی و ظلم به کارگران، خواستار مداخله جدی اداره تعاون در این زمینه و احقاق حقوق کارگران معادن شد.

وی خواستار بررسی وضعیت کارگران معادن و تعیین حقوق و مزایای قانونی آنها شد و با اشاره به گزارش‌های دریافتی، گفت: متأسفانه افرادی در حال سو استفاده از معادن هستند و کارگران در این معادن مورد ظلم قرار می‌گیرند. وضعیت کارگری در معادن نامشخص است، حقوق و مزایای آنها معلوم نیست و هیچ نظام کارگری و کارمندی وجود ندارد.

ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تطبیق با نیازهای بازار کار

علم الهدی همچنین بر لزوم توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تطبیق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان با نیازهای بازار کار تاکید کرد و با اشاره به کمبود نیروی کار ماهر در برخی بخش‌ها، خواستار گسترش آموزش‌های مهارتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این زمینه شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به پتانسیل بالای مشهد در زمینه گردشگری سلامت، خواستار سازماندهی نیروی کار در این حوزه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به زائران و گردشگران شد.

وی با اشاره به ضعف نیروی خدماتی در مشهد، پیشنهاد داد که با همکاری فنی و حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی کار ماهر در حوزه خدمات برگزار شود.

علم الهدی با اشاره به مسئله فرهنگ کار و تلاش و ضرورت ایجاد انگیزه در جوانان برای ورود به بازار کار عنوان کرد: مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه، نیازمند تلاش مضاعف برای رفع این مشکلات و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان است.

ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر لزوم ترویج فرهنگ کارآفرینی و حمایت از شرکت‌های تعاونی و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید کرد و افزود: اگر زمینه اشتغال در استان وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

وی به مشکلات کارفرمایان در گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته شکایت کارفرما از دستگاه‌های تولید زیاد بود، اما الان کارفرماها به سمت کارآفرینی رفته‌اند و کمتر شکایتی از آنها دریافت می‌کنیم.

علم الهدی بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال در استان تاکید کرد و با ابراز امیدواری نسبت به آینده روشن خراسان رضوی، خواستار تلاش مضاعف برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی در استان شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: با تلاش و همکاری می‌توانیم مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان را حل کنیم و آینده بهتری را برای مردم رقم بزنیم.