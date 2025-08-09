به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با جمعی از اعضای شرکت توزیع برق خراسان رضوی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به تماسهای متعدد مردم و گزارشهای دریافتی از مناطق مختلف استان، از نارضایتی عمومی نسبت به قطعیهای برق بهویژه در فصل گرم سال ضمن ابراز نگرانی و اظهار کرد: مردم در تنگنای معیشتی به سر میبرند و قطعی برق زندگی آنها را مختل میکند، در حالی که برخی مراکز تفریحی و تجاری با مصرف بیرویه برق، برنامههای خود را با هزینه سفرههای مردم اداره میکنند.
اولویت بندی تأمین برق بر مبنای ضروریات مردم
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تأمین برق ضروریات زندگی مردم باید در اولویت قرار گیرد، از مدیران شرکت توزیع برق خواستند تا با جدیت نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند و افزود: متأسفانه در حال حاضر، الگوی توزیع برق در خراسان رضوی منطقی و عادلانه نیست. برخی مناطق پرمصرف مانند مناطق توریستی و تفریحی حومه شهر مشهد، با وجود مصرف بسیار بالا، از برق پایدار برخوردار هستند، در حالی که مناطق مسکونی و محروم با قطعیهای مکرر مواجه میشوند.
وی با اشاره به گزارشهایی از مصرف بالای برق در مراکز تجاری و تفریحی ادامه داد: این مراکز با صرف هزینههای هنگفت برای نورپردازی، سیستمهای سرمایشی و سایر امکانات لوکس، مصرف برق خود را به طور چشمگیری افزایش میدهند. در حالی که مردم عادی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه هستند.
علم الهدی عنوان کرد: به منظور ساماندهی این وضعیت، باید مصرف برق این مراکز به دقت ارزیابی شود و در صورت لزوم، آنها ملزم به نصب پنلهای خورشیدی و استفاده از سایر منابع انرژی تجدیدپذیر برای تأمین بخشی از برق مصرفی خود شوند. همچنین، باید تعرفههای برق برای این مراکز به گونهای تعیین شود که مصرف بیرویه برق را تشویق نکند.
توجه به خسارات کشاورزان و کارگران از قطعی برق در تابستان
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مشکلات کشاورزان و کارگران در اثر قطعی برق، گفت: قطعی برق در فصل برداشت محصولات کشاورزی و در ساعات کاری کارگران، خسارات جبرانناپذیری به آنها وارد میکند. باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا از قطعی برق در این زمانها جلوگیری شود.
وی با انتقاد از برخی رویههای اداری و ناکارآمدیها در شرکت توزیع برق، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر، سیستم کنترلی و نظارتی دقیقی بر مصرف برق وجود ندارد. به همین دلیل، برخی افراد و مراکز با سوءاستفاده از این وضعیت، برق را به صورت غیرقانونی مصرف میکنند.
تاکید بر نصب کنتورهای هوشمند و فرهنگ سازی
علم الهدی با تاکید بر ضرورت نصب کنتورهای هوشمند و استفاده از سیستمهای پایش و کنترل هوشمند برق، ابراز کرد: با استفاده از این فناوریها میتوان مصرف برق را به صورت دقیق پایش کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با خاطیان برخورد کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه برق تاکید کرد و افزود: باید با استفاده از رسانهها و سایر ابزارهای اطلاعرسانی، مردم را به مصرف بهینه برق تشویق کرد و از هدر رفتن این منبع ارزشمند جلوگیری کرد.
وی بر اهمیت توجه به حقوق و نیازهای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه در توزیع برق تاکید کرد و خواستار تدابیر لازم برای جلوگیری از قطعی برق در این مناطق شد و گفت: شرکت توزیع برق استان بایستی با جدیت نسبت به رفع مشکلات و نارضایتیهای موجود اقدام و از هرگونه تبعیض و بیعدالتی در توزیع برق جلوگیری کند.
