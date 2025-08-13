پاری سن ژرمن قهرمان سوپرجام اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا) و تاتنهام انگلیس (قهرمان لیگ اروپا) شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد در ورزشگاه بلو انرژی اودینزه ایتالیا به مصاف هم رفتند که این بازی در وقتهای قانونی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به اتمام رسید اما در ضربات پنالتی شاگردان لوئیز انریکه با نتیجه ۴ بر ۳ حریف خود را شکست دادند و عنوان قهرمانی را به دست آوردند.
میکی فن ده وین در دقیقه ۳۹ و کریستین رومرو در دقیقه ۴۸ تاتنهام را پیش انداختند اما این پایان کار نبود و لی کانگ این در دقیقه ۸۵ و گونچالو راموس در دقیقه ۴+ ۹۰ گلهای تساوی پاریسیها را به ثمر رساندند.
در ضربات پنالتی ویتینیا از پاری سن ژرمن و میکی فن ده وین و ماتیس تل از تاتنهام پنالتیهای خود را از دست دادند.
پاری سن ژرمن در جام جهانی باشگاهها نیز به مقام نایب قهرمانی رسیده بود.
