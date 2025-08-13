  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۵۹

پاری سن ژرمن قهرمان سوپرجام اروپا شد

تیم فوتبال پاری سن ژرمن با برتری در ضربات پنالتی مقابل تاتنهام توانست عنوان قهرمانی در سوپرجام اروپا را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا) و تاتنهام انگلیس (قهرمان لیگ اروپا) شامگاه چهارشنبه ۲۲ مرداد در ورزشگاه بلو انرژی اودینزه ایتالیا به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به اتمام رسید اما در ضربات پنالتی شاگردان لوئیز انریکه با نتیجه ۴ بر ۳ حریف خود را شکست دادند و عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

میکی فن ده وین در دقیقه ۳۹ و کریستین رومرو در دقیقه ۴۸ تاتنهام را پیش انداختند اما این پایان کار نبود و لی کانگ این در دقیقه ۸۵ و گونچالو راموس در دقیقه ۴+ ۹۰ گل‌های تساوی پاریسی‌ها را به ثمر رساندند.

در ضربات پنالتی ویتینیا از پاری سن ژرمن و میکی فن ده وین و ماتیس تل از تاتنهام پنالتی‌های خود را از دست دادند.

پاری سن ژرمن در جام جهانی باشگاه‌ها نیز به مقام نایب قهرمانی رسیده بود.

کد خبر 6559986

