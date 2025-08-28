قرعه سخت رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا + جزئیات کامل مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت اتحادیه فوتبال اروپا یوفا، مراسم قرعه‌کشی مرحله لیگ لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۵/۲۶ روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ در «گرمالدی فروم» شهر موناکو از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی برگزار شد.

جزئیات مرحله لیگ

* تعداد تیم‌ها: ۳۶ تیم

* تعداد مسابقات: ۱۴۴ دیدار (۱۸ بازی در هر هفته مسابقه؛ در مجموع ۸ هفته)

تاریخ برگزاری دیدارها

۲۵، ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۴

۸ و ۹ مهر ۱۴۰۴

۲۹ و ۳۰ مهر ۱۴۰۴

۱۳ و ۱۴ آبان ۱۴۰۴

۴ و ۵ آذر ۱۴۰۴

۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۴

۳۰ دی و اول بهمن ۱۴۰۴

۸ بهمن ۱۴۰۴

زمان شروع مسابقات: ۱۸:۴۵ یا ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

شیوه برگزاری مسابقات

مطابق ماده ۱۶ آئین‌نامه لیگ قهرمانان اروپا، مسابقات این مرحله به صورت لیگ برگزار می‌شود. هر تیم با ۸ رقیب مختلف دیدار می‌کند. (۴ بازی خانگی و ۴ بازی خارج از خانه)

نحوه قرعه‌کشی

۳۶ تیم در چهار گلدان ۹ تیمی قرار گرفتند. ترکیب گلدان‌ها بر اساس ضریب باشگاهی یوفا در ابتدای فصل مشخص شده بود و قهرمان فصل گذشته در سید یک قرار گرفتند.

هر تیم در قرعه‌کشی با دو حریف از هر گلدان روبه‌رو می‌شود (یک بازی خانگی و یک بازی خارج از خانه).

در اصل، تیم‌های هم‌کشور مقابل هم قرار نمی‌گیرند و هر تیم حداکثر می‌تواند با دو نماینده از یک کشور دیگر روبه‌رو شود.

قرعه‌کشی به صورت ترکیبی (دستی و دیجیتالی) انجام می‌شود و تمامی مراحل توسط یک حسابرس مستقل کنترل خواهد شد.

گلدان‌های قرعه‌کشی

گلدان اول:

پاری‌سن‌ژرمن (فرانسه)، رئال مادرید (اسپانیا)، منچسترسیتی (انگلیس)، بایرن‌مونیخ (آلمان)، لیورپول (انگلیس)، اینترمیلان (ایتالیا)، چلسی (انگلیس)، بوروسیا دورتموند (آلمان)، بارسلونا (اسپانیا)

گلدان دوم:

آرسنال (انگلیس)، بایرلورکوزن (آلمان)، اتلتیکومادرید (اسپانیا)، بنفیکا (پرتغال)، آتالانتا (ایتالیا)، ویارئال (اسپانیا)، یوونتوس (ایتالیا)، اینتراخت فرانکفورت (آلمان)، کلوب بروژ (بلژیک)

گلدان سوم:

تاتنهام (انگلیس)، پی‌اس‌وی آیندهوون (هلند)، آژاکس (هلند)، ناپولی (ایتالیا)، اسپورتینگ لیسبون (پرتغال)، المپیاکوس (یونان)، اسلاویا پراگ (چک)، بودو / گلیمت (نروژ)، المپیک مارسی (فرانسه)

گلدان چهارم:

کپنهاگن (دانمارک)، موناکو (فرانسه)، گالاتاسرای (ترکیه)، رویال یونیون (بلژیک)، قره‌باغ (جمهوری آذربایجان)، اتلتیک بیلبائو (اسپانیا)، نیوکاسل (انگلیس)، پافوس (قبرس)، غیرت آلماتی (قزاقستان)

تقویم مسابقات

یوفا پس از قرعه‌کشی، روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ برنامه کامل مسابقات مرحله لیگ را منتشر خواهد کرد. طبق مقررات، هر تیم در دو هفته ابتدایی و دو هفته پایانی، یک بازی خانگی و یک بازی خارج از خانه خواهد داشت و در حالت عادی بیش از دو بازی متوالی در خانه یا خارج از خانه انجام نمی‌دهد.

طبق تصمیم کمیته مسابقات باشگاهی یوفا، اگر دو تیم در فصل ۲۰۲۴/۲۵ با یکدیگر دیدار کرده باشند و در فصل ۲۰۲۵/۲۶ دوباره همدیگر را ملاقات کنند، در فصل ۲۰۲۶/۲۷ نمی‌توانند برای سومین بار متوالی در همان ورزشگاه به مصاف هم بروند.

فینال لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۵ در ورزشگاه پوشکاش آرنا کشور مجارستان برگزار خواهد شد.

تیم‌هایی که در گلدان یک حضور داشتند به شرح زیر باید روز در روی حریفان خود قرار گیرند.

بایرن مونیخ باید به مصاف تیم‌های چلسی، پاری‌سن‌ژرمن، بروخه، آرسنال، اسپورتینگ لیسبون، آیندهوون، اونیون سن‌ژیلواز و پافوس برود.

چلسی باید به مصاف تیم‌های بایرن مونیخ، بارسلونا، بنفیکا، آتالانتا، آژاکس، ناپولی، پافوس و قره‌باغ برود.

رئال مادرید باید به مصاف تیم‌های منچسترسیتی، لیورپول، یوونتوس، بنفیکا، المپیک مارسی، المپیاکوس، موناکو و قیرات برود.

اینتر باید به مصاف تیم‌های لیورپول، دورتموند، آرسنال، اتلتیکو مادرید، اسلاویا پراگ، آژاکس، قیرات و اونیون سن‌ژیلواز برود.

دورتموند باید به مصاف تیم‌های اینتر، منچسترسیتی، ویارئال، یوونتوس، بودوگلیمت، تاتنهام، اتلتیک بیلبائو و کپنهاگن برود.

لیورپول باید به مصاف تیم‌های رئال مادرید، اینتر، اتلتیکو مادرید، آینتراخت فرانکفورت، آیندهوون، مارسی، قره‌باغ و گالاتاسارای برود.

بارسلونا باید به مصاف تیم‌های چلسی، پاری‌سن‌ژرمن، آینتراخت فرانکفورت، بروخه، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، کپنهاگن و نیوکاسل برود.

پاری‌سن‌ژرمن باید به مصاف تیم‌های بایرن مونیخ، بارسلونا، آتالانتا، بایرلورکوزن، تاتنهام، اسپورتینگ لیسبون، نیوکاسل و اتلتیک بیلبائو برود.

منچسترسیتی باید به مصاف تیم‌های دورتموند، رئال مادرید، بایرلورکوزن، ویارئال، ناپولی، بودوگلیمت، گالاتاسارای و موناکو برود.