  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

«راموس» مالک باشگاه سویا شد

«راموس» مالک باشگاه سویا شد

مدافع سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه رئال مادرید مالک باشگاه سویا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر از خرید سهام باشگاه سویا توسط سرخیو راموس مدافع سابق تیم ملی اسپانیا داد.

رومانو در صفحه مجازی خود نوشت: «سرخیو راموس روند خرید باشگاه سویا را تکمیل کرده و به نظر می‌رسد در آستانه تبدیل شدن به مالک جدید این باشگاه قرار دارد.

توافق اولیه انجام شده و «رنه راموس» برادر او نیز نقش اصلی را در مدیریت و پیشبرد این فرآیند بر عهده داشته است.

در حال حاضر تنها مراحل رسمی و حقوقی باقی مانده و قرار است پس از طی شدن امور قانونی توسط وکلا، بیانیه رسمی این انتقال منتشر شود.»

کد مطلب 6827843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه