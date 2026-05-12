«راموس» مالک باشگاه سویا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر از خرید سهام باشگاه سویا توسط سرخیو راموس مدافع سابق تیم ملی اسپانیا داد.

رومانو در صفحه مجازی خود نوشت: «سرخیو راموس روند خرید باشگاه سویا را تکمیل کرده و به نظر می‌رسد در آستانه تبدیل شدن به مالک جدید این باشگاه قرار دارد.

توافق اولیه انجام شده و «رنه راموس» برادر او نیز نقش اصلی را در مدیریت و پیشبرد این فرآیند بر عهده داشته است.

در حال حاضر تنها مراحل رسمی و حقوقی باقی مانده و قرار است پس از طی شدن امور قانونی توسط وکلا، بیانیه رسمی این انتقال منتشر شود.»