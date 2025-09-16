بازگشت اوج هیجان به فوتبال اروپا؛ ۳ قهرمان به صف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، ۳۶ تیم مدعی از هفته اول رقابت‌ها کار خود را آغاز می‌کنند و در همان شروع شاهد چند دیدار جذاب از جمله تکرار سه فینال قدیمی این رقابت‌ها میان تیم‌های یوونتوس - دورتموند، بایرن - چلسی و آژاکس - اینتر خواهیم بود.

سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور)

اتلتیک بیلبائو - آرسنال

آخرین حضور بیلبائو در لیگ قهرمانان به فصل ۱۵-۲۰۱۴ بازمی‌گردد؛ آنها فصل گذشته در لیگ اروپا، چهار بازی خانگی مرحله گروهی را بردند و مقابل رم (۳ بر یک) و رنجرز (۲ بر صفر) نیز در مراحل حذفی پیروز شدند، اما در نیمه‌نهایی ۳ بر صفر به منچستریونایتد باختند.

* بیلبائو ۱۴ پیروزی از ۱۸ بازی اخیر اروپایی خانگی‌اش را کسب کرده است.

* آرسنال پنج بازی اخیرش برابر تیم‌های اسپانیایی در اروپا را با پیروزی پشت سر گذاشته است که از جمله آنها می‌توان به پیروزی ۲ بر یک مقابل خیرونا و دو برد برابر رئال مادرید در فصل گذشته اشاره کرد.

* توپچی‌ها هشت فصل اخیر در بازی افتتاحیه اروپایی شکست‌ناپذیر بوده‌اند (۶ برد، ۲ تساوی). آخرین شکست آنها در هفته اول برابر دینامو زاگرب در فصل ۱۶-۲۰۱۵ بود.

* آرسنال تنها دو باخت در ۲۲ بازی اخیر مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا داشته است.

پی‌اس‌وی آیندهوون - یونیون سن‌ژیلواز

* پی‌اس‌وی در ۱۳ بازی اخیر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فقط دو بار باخته (۶ برد، ۵ تساوی) و ۱۱ بازی خانگی اخیر اروپایی‌اش را نباخته است.

* این تیم در ۱۶ بازی خانگی اخیر اروپایی گلزنی کرده است.

* ایوان پریشیچ در سه بازی از چهار حضورش در لیگ قهرمانان برای پی‌اس‌وی گل زده است.

* یونیون نخستین حضورش در لیگ قهرمانان را تجربه می‌کند و هشتمین تیم بلژیکی است که به این مرحله می‌رسد.

* آنها چهارمین فصل متوالی است که در مرحله گروهی رقابت‌های اروپایی حاضر می‌شوند (سه فصل اخیر در لیگ اروپا).

* فصل گذشته دو بار مقابل تیم‌های هلندی بیرون از خانه به برد رسیدند؛ (پیروزی یک بر صفر مقابل توئنته و ۲ بر یک مقابل آژاکس)

یوونتوس - بروسیا دورتموند

* این بازی یادآور فینال سال ۱۹۹۷ لیگ قهرمانان است؛ جایی که دورتموند با نتیجه ۳ بر یک و با دو گل «کارل هاینتس ریدله» قهرمان شد.

* یوونتوس ۶ بار از ۹ بازی اروپایی‌اش مقابل دورتموند پیروز شده و ۷ برد از ۱۲ بازی برابر تیم‌های آلمانی دارد.

* یوونتوس هرگز در هفته اول لیگ قهرمانان در خانه نباخته است (۶ برد، ۳ مساوی).

* خرید جدیدشان جاناتان دیوید ۷ گل در ۹ بازی اخیر لیگ قهرمانان زده و بهترین گلزن تاریخ کانادا در این رقابت‌ها است (۱۰ گل در ۱۸ بازی).

* دورتموند فقط یک برد از ۷ بازی اخیر اروپایی‌اش در ایتالیا داشته و در مجموع ۱۳ بار در ایتالیا باخته است.

* آنها در چهار فصل اخیر سه بار در بازی نخست لیگ قهرمانان پیروز بوده‌اند.

* «سِره گیرسی» فصل گذشته ۹ گل در ۸ بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان به ثمر رساند.

رئال مادرید - مارسی

* رئال مادرید تاکنون ۱۹۹ برد و ۶۹۸ گل در لیگ قهرمانان به ثبت رسانده است و این بازی می‌تواند آنها را به نخستین تیم با ۲۰۰ برد و ۷۰۰ گل برساند.

* رئال در چهار بازی قبلی برابر مارسی در لیگ قهرمانان همه را پیروز شده است. (۲۰۰۳/۰۴: ۴-۲ و ۲-۱، ۲۰۰۹/۱۰: ۳ بر صفر و ۳ بر یک)

* رئال مادرید تنها یک شکست خانگی از ۱۷ بازی برابر تیم‌های فرانسوی داشته است.

* کیلیان امباپه سه فصل پیاپی در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا گل زده است.

* مارسی فقط یک برد از ۸ بازی خارج از خانه برابر تیم‌های اسپانیایی دارد.

* این تیم ۱۸ باخت از ۲۱ بازی اخیرش در لیگ قهرمانان داشته و در ۶ فصل از ۷ فصل اخیر در هفته اول شکست خورده است.

* اوبامیانگ در چهار بازی متوالی لیگ قهرمانان برابر رئال گلزنی کرده است.

بنفیکا - قره‌باغ

* بنفیکا در ۹ بازی اخیر اروپایی‌اش ۵ برد داشته و فصل جاری هم در ۴ بازی بدون گل خورده شکست‌ناپذیر بوده است.

* آنها در سه فصل اخیر دو بار بازی افتتاحیه‌شان را با برد پشت سر گذاشته اند.

* قره‌باغ دومین بار است که در لیگ قهرمانان حضور دارد (اولین بار ۱۸-۲۰۱۷) و تنها تیم جمهوری آذربایجان در این مرحله است.

* این دوازدهمین فصل متوالی است که قره باغ در مراحل گروهی رقابت‌های اروپایی حاضر می‌شوند.

تاتنهام - ویارئال

* تاتنهام فقط دو پیروزی از ۱۴ بازی اروپایی‌اش برابر تیم‌های اسپانیایی بوده است.

* آنها در ۱۵ بازی از ۱۶ بازی اخیر اروپایی گل زده‌اند.

* ویارئال فقط دو پیروزی از ۲۰ بازی اخیرش برابر تیم‌های انگلیسی بوده است.

برنامه دیدارهای امشب لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* اتلتیک بیلبائو - آرسنال؛ ساعت: ۲۰:۱۵

* آیندهوون - یونیون؛ ساعت: ۲۰:۱۵

* یوونتوس - دورتموند؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* رئال مادرید - مارسی؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* بنفیکا - قره باغ؛ ساعت: ۲۲:۳۰

* تاتنهام - ویارئال؛ ساعت: ۲۲:۳۰