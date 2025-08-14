حرم امام رضا(ع) غرق در عزا و ماتم است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی، حرم مطهر امام رضا (ع) نیز غرق در اندوه و ماتم عزای سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

دل‌های عاشقان و شیفتگان اهل بیت (ع) که در این ایام با عشق و ارادت به سوی کربلای معلی رهسپارند، در مشهد مقدس نیز با حضور در بارگاه منور رضوی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز می‌دارند.

رواق‌های حرم، از جمله رواق امام خمینی (ره)، با سخنرانی‌های مذهبی، قرائت زیارات مخصوص اربعین، شعرخوانی و مرثیه‌سرایی، عطرآگین از عطر اندوه و دلدادگی است و زائران و مجاوران، در سوگ شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش، اشک ماتم می‌ریزند.

ویژه برنامه «حرم در ماتم» که از ایام پایانی ماه صفر آغاز می‌شود، اوج این حزن و اندوه را در حرم رضوی به تصویر می‌کشد. هر شب، رواق امام خمینی (ره) شاهد حضور ذاکران اهل بیت (ع) و دلدادگان اربعین است که با نوای گرم خود، یاد و خاطره حماسه عاشورا را زنده نگه می‌دارند. همچنین، مسجد گوهرشاد و صحن‌های حرم، میزبان برنامه‌های متنوع مذهبی، سخنرانی‌های روشنگرانه و مراسم عزاداری است. این همزمانی ایام اربعین حسینی با دهه آخر صفر، فضایی معنوی و سرشار از معرفت را در حرم رضوی ایجاد کرده است که در آن، یاد و نام امام حسین (ع) و خاندان پاکش، خاطره‌ساز و الهام‌بخش دل‌های مؤمنان است.

ویژه برنامه‌های روز اربعین از صبح روز پنجشنبه ۲۳ مرداد، با سخنرانی آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد مقدس، آغاز شد.

عصر امروز نیز، اجتماع بزرگ دلدادگان اربعین، از ساعت ۱۶ در صحن پیامبر اعظم (ص)، برگزار خواهد شد.

بعد از نماز مغرب و عشا هم، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری نیز به ایراد سخن می‌پردازد و حاج امیر عارف، زیارت امین‌الله را قرائت خواهد کرد.

دعای کمیل و مراسم عزاداری و ذکر مصیبت اربعین حسینی نیز، توسط مداحان، حاج مهدی نیک بخت و علیرضا نژادحسین، برگزار می‌شود.

یکی از برنامه‌های ویژه دهه آخر صفر که از پنجشنبه ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد، ویژه برنامه «حرم در ماتم» است.

این مراسم، هر شب از ساعت ۲۲ در رواق امام خمینی (ره) با حضور مداح اهل بیت (ع)، حاج محمود کریمی میزبان زائران و مجاوران حرم رضوی، تا پایان ماه صفر است.

مسجد گوهرشاد نیز به طور ویژه میزبان زائران و مجاوران خواهد بود و پیش از نماز ظهر و عصر، حجت الاسلام محمد مروج نژاد و از ساعت ۱۸ حجت الاسلام محمد الهی خراسانی، به ایراد سخنرانی، خواهند پرداخت.

آموزش مفاهیم دینی همراه با قصه، نمایش، بازی و سرگرمی در رواق کودک ویژه کودکان، تورهای حرم گردی و نشست‌های صمیمی با عنوان «نیم روز در بهشت» ویژه دختران و پسران نوجوان ۱۰ تا ۱۸ سال در صحن پیامبر اعظم (ص) نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی مذهبی حرم مطهر رضوی در ایام ویژه اربعین و دهه آخر صفر به جز روزهای جمعه است که علاقه مندان، با هماهنگی قبلی و ثبت نام، می‌توانند از این خدمات بهره ببرند.