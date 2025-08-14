اجتماع «دلدادگان حسینی» در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر اربعین حسینی، حرم مطهر رضوی میزبان اجتماع پرشکوه دلدادگان حسینی خواهد بود.

این مراسم از ساعت ۱۶:۳۰ روز پنج‌شنبه بیست و سوم مرداد ماه در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان خیل عزاداران حسینی و جاماندگان از کاروان پیاده‌روی اربعین، می‌شود.

در این مراسم باشکوه و معنوی ابتدا آیاتی از کلام‌الله مجید با نوای کبیر قلندرزاده از قاریان به نام و ممتاز آستان قدس رضوی تلاوت خواهد شد و سپس گروه سرود گلدسته‌های حرم به اجرای برنامه هم خوانی و سرود، خواهند پرداخت.

اجرای برنامه دکلمه‌خوانی توسط ابوالفضل سیبویه و اجرای نمایش آئینی با هنرمندی گروه نمایشی «عُشاق الحرمین»، از دیگر برنامه‌های اجتماع دلدادگان حسینی در حرم مطهر رضوی خواهد بود.

در این مراسم که تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه دارد، حاضران با قرائت زیارت پرفیض امین‌الله که با نوای مداح و ذاکر آل‌الله، جواد مشکی‌باف قرائت می‌شود، به محضرصاحب عزای اربعین حسینی، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)،عرض ارادت می‌کنند.

در ادامه این مراسم، محمد حسینی، از ذاکران و مرثیه‌سرایان اهل بیت (ع) با مرثیه‌سرایی و نوحه‌سرایی در سوگ اربعین سید و سالار شهیدان، دل‌ها را روانه صحن و سرای آن شهید تشنه لب در ارض اقدس کربلا، خواهد کرد.