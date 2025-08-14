https://mehrnews.com/x38Mgh ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷ کد خبر 6560133 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷ خدمت رسانی در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در مشهد مشهد- خدمت رسانی و پذیرایی از جاماندگان اربعین حسینی در مشهد را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 13 MB فیلم: سیدحسین میرپور کد خبر 6560133 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع «دلدادگان حسینی» در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود اربعین نماد بزرگترین اجتماع انسانی بر محور محبت و عشق است آمادهباش کامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی در اربعین حسینی بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از موکب امام رضا(ع) در کربلا برچسبها اربعین 1404 مشهد مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی
