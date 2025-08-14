به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلطانیفر اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده دلدادگان سیدالشهدا (ع) و هیئتهای عزاداری در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در حرم مطهر رضوی، تمهیدات ویژهای به منظور تقویت خدمات در پایگاههای فوریتهای پزشکی حرم مطهر و دارالشفای امام (ع) امروز از ۷ صبح تا ۱۲ شب، اتخاذ شده است.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی بیان کرد: در این راستا، ۱۰ پایگاه ثابت فوریتهای پزشکی حرم مطهر رضوی با تقویت نیرو، آماده خدماترسانی به زائران و مجاوران خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش تعداد آمبولانسهای مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از ۴ به ۶ دستگاه در اربعین حسینی، ادامه داد: همچنین به همت اورژانس ۱۱۵ مشهد، ۷ دستگاه آمبولانس و ۵ دستگاه موتورلانس، در اربعین در ورودیهای حرم مطهر، مستقر خواهد شد.
سلطانی فر گفت: دو دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ نیز با کد اختصاصی حرم مطهر رضوی، در میدان بیتالمقدس (فلکه آب) و خیابان طبرسی مشهد، مستقر میشود.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی تصریح کرد: بیماران اورژانسی در صورت نیاز به خدمات تکمیلی پزشکی با استفاده از این آمبولانسها، به بیمارستانهای سطح شهر، اعزام میشوند.
وی همچنین بیان کرد: دارالشفای امام (ع) در جوار بست شیخ طوسی حرم مطهر رضوی، با تقویت هر چه بیشتر تعداد نیروها بهویژه در بخشهای پزشکان عمومی، اورژانس و تزریقات، پانسمان و سرمتراپی، آماده ارائه خدمات شبانهروزی به عموم بیماران، در ایام اربعین حسینی است.
سلطانی فر با اشاره به فعال بودن پلیکلینیک دندانپزشکی دارالشفای امام (ع) در روز اربعین در دو شیفت صبح و بعدازظهر، افزود: به این مناسبت، بخشهای آزمایشگاه و تصویربرداری این مرکز درمانی نیز بهصورت ۲۴ ساعته، فعال خواهد بود. داروخانه شبانهروزی دارالشفا نیز با تقویت نیرو، به زائران و مجاوران، خدماترسانی میکند.
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی گفت: بیمارستان فوقتخصصی رضوی، اورژانس ۱۱۵ و مدیریت عالی حرم مطهر رضوی، از جمله نهادهای همکار با این مؤسسه، به منظور حفظ سلامت و آرامشخاطر محبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این مناسبت، به شمار میآیند.
وی با تأکید بر حضور پزشک متخصص طب اورژانس در پایگاه صحن امام حسن مجتبی (ع) بهعنوان «اورژانس مرکزی» حرم مطهر و همچنین بخش اورژانس دارالشفای امام (ع) در اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰۰ نیروی رسمی و افتخاری، در ارائه خدمات پزشکی به بیماران زائر و مجاور در این مناسبت، مشارکت خواهند داشت.
