به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سخنانی در جمع مردم لبنان در کنار مزار شهید سید حسن نصرالله در بیروت، گفت: تلاش شهید سید حسن نصرالله در تقویت حزب الله، یک حرکت اصیل و ماندگار برای جوامع اسلامی بود.

وی افزود: شهید سید حسن نصرالله در تفکر اسلامی، اصیل بود؛ بیشتر، آنچه در رسانه‌ها از او یاد می‌شود، ویژگی مجاهدت‌های اوست اما بُعد دیگر این مرد الهی، تفکر اصیل اسلامی بود.

وی با ذکر خاطراتی از دیدار خود با شهید سید حسن نصرالله در نزدیکی مرز سوریه و لبنان، گفت: در آن دیدار شهید سید حسن نصرالله نکاتی را مطرح کرد که متوجه شدم با یک فردی مواجه هستم که ذوب در راه خداست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اصالت در راه مجاهدت در راه خدا را از دیگر وژگی‌های شهید سید حسن نصرالله بیان کرد و گفت: راهی که او برای حزب الله قرار داد، راهی است که در آن، تکامل معنوی و عقلی و مجاهدت وجود دارد.

وی ادامه داد: او از میان ما رفت ولی فرزندان او در سازمان اصیلی که او به وجود آورد امروز زنده هستند؛ حزب الله امروز یک حرکت زنده و پایدار و باعث شرف و افتخار اسلام است.

لاریجانی خطاب به نیروهای حزب الله گفت: ممکن است به شما بی‌مهری و نسبت به شما کینه‌توزی شود اما بدانید این کینه توزی‌ها به خاطر اهمیت و تأثیرگذاری شما است. اگر حرکت شما تأثیری نداشت، این قدر نسبت به شما کیته توزی نمی‌کردند.

وی خطاب به نیروهای حزب الله لبنان گفت: اگر بخواهید راه شهید سید حسن نصرالله را ادامه دهید، وظیفه امروز شما پایداری در مقاومت است. ما نیز همواره در کنار شما و پشتیبان شما هستیم.

وی با بیان اینکه «ما در امور کشورها دخالت نمی‌کنیم» تاکید کرد: ما همواره از جریان‌های مقاومت حمایت می‌کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خطاب به نیروهای حزب الله لبنان گفت: به رغم همه بحث‌هایی که در رسانه‌ها علیه شما می‌شود اما راه شما، روشن است و شما پیروز هستید.