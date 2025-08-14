لاریجانی: همواره آماده پاسخ قوی به هر حمله اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتوگوی اختصاصی با شبکه خبری المیادین اظهار داشت که ما با لبنان و عراق رابطهای برادرانه، دوستانه، مستحکم و راهبردی داریم و در زمینههای گوناگون مشترک با هم گفتوگو میکنیم.
وی در خصوص توافق امنیتی بین کشورمان و عراق گفت: ما در بغداد توافقنامه امنیتی امضا کردیم که محور اصلی آن تلاش برای دستیابی به امنیت، ثبات و آرامش در دو کشور است و این نگاه کلی ما به واقعیت همکاریهای منطقهای است.
لاریجانی در ادامه درباره دلایل سفرش به لبنان اظهار داشت: در لبنان، بهدلیل روابط مستحکم و رویدادهای تازه، ضروری بود که مشورتهایی داشته باشیم و برخی توضیحات را ارائه دهیم. دیدارهای ما در بیروت خوب بود؛ لبنان کشوری برادر برای ماست که در همه شرایط کنار آن ایستادهایم و همواره از آن و مقاومتش دفاع کردهایم.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بخش دیگری از این گفتوگو تصریح کرد: خشم آمریکاییها ناشی از نگاهشان به تأمین امنیت منطقه است؛ ترامپ گفته میخواهد از طریق قدرت، صلح ایجاد کند، در حالی که دیدگاه ما کاملاً متفاوت است. امنیت در منطقه باید از طریق استقلال کشورها، قدرت آنها و احترام به حاکمیتشان برقرار شود، نه با تسلیم شدن کشوری به کشور دیگر.
مقاومت سرمایه بزرگی برای منطقه است
لاریجانی مقاومت را سرمایه بزرگی برای کشورهای منطقه دانست و گفت که هر کشور بر اساس نظام خود تصمیم میگیرد و ما در این زمینه دخالت نمیکنیم.
وی با اشاره به اینکه مقاومت بلوغ سیاسی لازم برای اتخاذ تصمیمهای مناسب بر اساس شرایط را دارد، گفت: ما زمانی که درخواست شود کمک و مشورت میدهیم اما دخالت نمیکنیم.
دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان با تاکید بر اینکه موضوع مقاومت محدود به «شیعه» یا «سنی» نیست، تصریح کرد: ما از حماس که یک مقاومت «سنی» است و از حزبالله که یک مقاومت «شیعی» است دفاع میکنیم؛ یعنی موضع ما طائفهای نیست. مقاومت سرمایه بزرگی برای امت اسلامی است و باید هرجا که هست یاری شود، اما ما این را بهانهای برای دخالت قرار نمیدهیم.
حزب الله و حماس به بلوغ کافی رسیدهاند
لاریجانی در ادامه افزود: مقاومت اسلامی به اندازه کافی توانایی تصمیمگیری دارد و ما در آن یا در تصمیمهای کشورها دخالت نمیکنیم، اما دیدگاههای خود را با صراحت بیان میکنیم. حزبالله و حماس به بلوغ کافی رسیدهاند و اگر تاریخ ما را مرور کنید میبینید که ما هرگز به آنها دیکته نکردهایم، بلکه خودشان تصمیم میگیرند و ما از باب برادری با آنها تعامل میکنیم. ما معتقدیم مقاومت با دستور مستقیم به بلوغ نمیرسد؛ ما مشورت میدهیم و آنها تصمیم مناسب را خودشان میگیرند.
دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان اظهار داشت: وقتی سید حسن نصرالله شهید شد، دیدیم که همه مشارکت کردند؛ یعنی مقاومت فقط برای مسلمانان نیست، مسیحیان نیز در آن شرکت داشتند.
وی درباره شخصیت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفت: نبیه بری از سیاستمداران بزرگ لبنان و جهان عرب است؛ ما با هم تبادل نظر کردیم و دیدیم سخنان او در را برای پیشبرد حل مسائل لبنان میگشاید. دیدگاه خود را به مسئولان لبنانی منتقل کردیم تا موضع ما را نسبت به مقاومت را بهروشنی درک کنند و بدانند که ما قصد دخالت در امور کشورها را نداریم.
لاریجانی در ادامه گفت: در سیاست «شیطان» هایی هستند که ممکن است پشت برخی پنهان شوند تا مفاهیم مغرضانهای را القا کنند، اما ما دیدگاههایمان را شفاف بیان کردیم تا به فهم واقعیتها کمک کنیم.
وی افزود: هر کشوری رؤسا و مسئولانش را مطابق سلیقه خود انتخاب میکند و ما باید با شخصیتهای مختلف سازگار شویم و تعامل کنیم؛ این کار دیپلماسی است.
امکان عادی سازی روابط با سوریه وجود دارد
لاریجانی تصریح کرد: عراق و لبنان را برای سفر انتخاب کردم چون دوستان ما هستند و سالها با آنها همکاری داریم، اما به سوریه نرفتم چون فعلاً روابطی بین ما وجود ندارد. امکان عادیسازی روابط با سوریه وجود دارد و ما نمیگوییم منتفی است، اما این بستگی دارد به اقداماتی که از سوی جمهوری سوریه کنونی خواهیم دید.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: اوضاع فعلی در سوریه آشفته است و ترتیبات روشنی دیده نمیشود؛ «اسرائیل» بسیار دخالت کرده است، باید ببینیم اوضاع در آینده به کجا میانجامد.
روابط ما با مصر خوب است
لاریجانی در بخش دیگری از این گفتوگو مصر را کشوری مهم در منطقه دانست و گفت: روابط ما با مصر خوب است، اما مشکلات زیادی هست که ممکن است آمریکاییها ایجاد کنند، زیرا صحنه بینالمللی، صحنه مشکلات و تغییرات است.
وی افزود: میخواستند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و برنامهشان ایجاد فتنه بود، اما نتیجه برعکس شد و حتی مخالفان در ایران کنار نظام ایستادند.
شکست نتانیاهو از نظر راهبردی و تاکتیکی
لاریجانی تصریح کرد: نتانیاهو گمان میکرد کشورهای منطقه به خاطر برخی مشکلات با ایران از «اسرائیل» حمایت خواهند کرد، اما این اتفاق نیفتاد و همه کشورهای اسلامی از ما حمایت کردند. نتانیاهو هم از نظر راهبردی و هم از نظر تاکتیکی در تحقق اهدافش شکست خورد؛ او جنگ را آغاز کرد و خود خواستار توقفش شد.
همواره آماده پاسخ قوی به هر حمله اسرائیل هستیم
دیبر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: ما همواره آماده پاسخ قوی به هر حمله رژیم صهیونیستی هستیم و «اسرائیل» اجازه نخواهد داد منطقه به ثبات برسد.
لاریجانی افزود: آمریکاییها باید تکلیف خود را روشن کنند؛ وقتی همزمان از مذاکره و جنگ حرف میزنند یعنی نفهمیدهاند که جنگ بیفایده است. اگر آمریکاییها بفهمند که جنگ جز خسارت برایشان ندارد، به سمت مذاکره خواهند رفت و ایران هرگز در جنگ تسلیم نخواهد شد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که نظریه آمریکا ایجاد صلح از راه قدرت باشد، نتیجهای نخواهند گرفت و موفق نخواهند شد، مگر اینکه کشورها تسلیم شوند، همانطور که سوریه شد.
دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان با تاکید بر اینکه ایران هرگز تسلیم نشده و نخواهد شد، اظهار داشت: مذاکره زمانی مفید است که طرفها بفهمند با جنگ به خواستههایشان نمیرسند.
آمریکا نمیتواند روابط ما با اعراب را قطع کند
لاریجانی در بخش دیگری از این گفتوگو تصریح کرد: نگاه در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و یکقطبی نخواهد ماند؛ آیا میتوانند با چین مقابله کنند؟ آیا توانستهاند اراده خود را به پوتین تحمیل کنند؟ نباید خود را لقمه آسانی برایشان کنیم. آمریکاییها نمیتوانند روابط ما با کشورهای عربی را قطع کنند؛ بله، شاید این روابط به اوج یا صد نرسد، اما میتوانیم از آن بهره ببریم.
وی درباره روابط ایران با عربستان گفت: آغاز خوبی با عربستان داشتهایم؛ نمیگویم در همه امور همنظر هستیم، اما میتوانیم این روابط را عمیقتر کنیم.
دبیرشواری عالی امنیت ملی کشورمان اظهار داشت: روز اول جنگ از طریق تلفن و موساد تهدید به قتل شدم و البته پاسخی درخور به آنها دادم.
آیت الله خامنهای موازنه را در جنگ تحمیلی علیه ما بر هم زد
لاریجانی گفت که آیتالله خامنهای موازنه را در جنگ آمریکا و اسرائیل بر هم زد، زیرا در روز اول تعداد زیادی از فرماندهان ما را ترور کردند، اما ایشان توانست سریعاً آنها را جایگزین کند. آیتالله خامنهای مانند یک فرمانده نیروهای مسلح در اتاق عملیات عمل میکرد و در بسیاری از امور مشورت میداد و هدایت میکرد.
وی افزود: وقتی آمریکاییها با وقاحت گفتند «باید تسلیم شوید»، آیتالله خامنهای با قدرت پاسخ داد «تسلیم نمیشویم و با قدرت مقابله خواهیم کرد» و نیروهای مسلح با قدرت و شجاعت دفاع کردند.
لاریجانی درباره شخصیت شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان گفت: شهید سید حسن نصرالله، مردی بسیار بزرگ و شخصیتی بینظیر و تکرارنشدنی بود و برای من مایه افتخار است.
نظر شما