به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه چهارشنبه در واکنش به ادعای اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نازی‌های قرن ۲۱ شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را در روز روشن با موشک زدند تا تهران را به بی‌آبی بکشانند و در اراضی اشغالی و در غزه همین جنایتکاران سال‌هاست آب‌دزد شماره یک جهان‌اند و تشنگی را به اذعان اکثر سازمان‌های بین‌المللی به سلاحی برای کشتار فلسطینیان تبدیل کرده‌اند.



وی افزود: همچنین به‌دلیل کمبود منابع آب در سالیان گذاشته برخی روستاهای داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۲ ساعت در هفته آب داشتند و در سال جاری هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ میوه در زمین‌های اشغالی و برخی رودها خشک شده و فدراسیون کشاورزان رژیم کاهش ده‌ها درصدی تولید برخی محصولات کشاورزی در سرزمین اشغالی به‌دلیل بی‌آبی و عدم پرداخت غرامت را پیش‌بینی کرده است.



قالیباف ادامه داد: وزیر دارایی رژیم در همین سال میلادی فرمان خشکسالی و اعلام رسمی خشک‌شدن زمین‌های زراعی و کاهش تولید محصولات را صادر کرده و گفته بی‌آبی چالش اصلی رژیم است. کشاورزان و شالیکارها از اعلام دیرهنگام خشکسالی و عدم جبران خسارت توسط رژیم گله‌مند هستند و بارها در همین سال جاری اعتراض کرده و به سران جنایتکار رژیم هم نامه نوشته‌اند و به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حالا سران همین رژیم آپارتاید با یک لیوان آب فاضلاب تصفیه‌شده به‌دنبال فریب مردم ایران هستند، آن‌هم ملتی که در طول تاریخ کارکشته‌تر از این‌ها را به هیچ گرفته و به زباله‌دان تاریخ فرستاده است. صدای جنایات آن‌ها همواره از مهمل‌گویی‌هایشان بلندتر است و در برابر درایت و نقشه‌خوانی ملت ایران بیچاره و پریشان شده‌اند.