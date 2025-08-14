  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۳۹

هوای بجنورد و شیروان برای همه گروه‌ها ناسالم شد

بجنورد_ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: شاخص آلودگی هوای بجنورد و شیروان با قرار گرفتن بر روی اعداد ۱۷۸ و ۱۶۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های قرار گرفت.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد و شیروان هم‌اکنون روی اعداد ۱۷۸ و ۱۶۲ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه حساس قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در وضعیت قرمز، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

