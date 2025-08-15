شاخص روزانه کیفیت هوای بجنورد در وضعیت خطرناک قرار گرفت

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص روزانه کیفیت هوای بجنورد بر روی عدد ۵۰۰ و وضعیت قهوهای و خطرناک قرار گرفته که برای همه گروههای سنی مضر است.
وی افزود: شاخص قهوهای بالاترین سطح آلودگی هوا را نشان میدهد و تنفس در این شرایط میتواند عوارض جدی برای سلامت تمام افراد، حتی افراد سالم، بهدنبال داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: شهروندان باید تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و بیماران قلبی، ریوی، کودکان، سالمندان و زنان باردار نیز در خانه بمانند.
