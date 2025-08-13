  1. استانها
هوای بجنورد و شیروان در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفت

بجنورد- مدیرکل محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: شاخص کیفیت هوای بجنورد و شیروان با ثبت اعداد ۴۶۹ و ۵۰۰ در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک برای همه گروه‌های سنی قرار دارد.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای بجنورد و شیروان امروز به ترتیب با ثبت اعداد ۴۶۹ و ۵۰۰ در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفته که برای همه گروه‌های سنی مضر است.

وی افزود: شاخص قهوه‌ای بالاترین سطح آلودگی هوا را نشان می‌دهد و تنفس در این شرایط می‌تواند عوارض جدی برای سلامت تمام افراد، حتی افراد سالم، به‌دنبال داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: شهروندان باید تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و بیماران قلبی، ریوی، کودکان، سالمندان و زنان باردار نیز در خانه بمانند.

