شاخص کیفیت هوای بجنورد در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از قرار گرفتن شاخص کیفیت هوای بجنورد در وضعیت بسیار ناسالم خبر داد و گفت: این شرایط برای همه گروه‌های سنی خطرناک است.

وی اظهار کرد: شاخص کیفیت هوای بجنورد هم‌اکنون در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار دارد که با رنگ بنفش در نقشه کیفیت هوا مشخص می‌شود و به این معنی است که همه افراد، نه فقط گروه‌های حساس، در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا هستند.

وی افزود: در شیروان، شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه‌ای) دسته‌بندی می‌شود.

شکاریان با بیان اینکه هم‌اکنون این شاخص در بجنورد بنفش است، توصیه کرد: مردم از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، از ماسک‌های فیلتردار استفاده کنند.

مدیرکل محیط زیست خراسان شمالی همچنین خواستار کاهش استفاده از خودروهای شخصی شد و گفت: استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا دوچرخه می‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند